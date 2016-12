Regina Maria, omagiată la Universitatea „Şaguna”

Regina Maria, cel mai fermecător ambasador al României din toate timpurile, care i-a cucerit pe mai-marii lumii prin inteligenţă şi frumuseţe, a fost omagiată, vineri, la Universitatea „Andrei Şaguna”. Masa rotundă cu tema „Maria de România - Regina Marii Uniri” a reunit, în Sala Senatului, nume importante ale vieţii culturale româneşti, printre care şi academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici, rector de onoare al Universităţii „Andrei Şaguna”, singurul dintre cei prezenţi care a avut onoarea să o cunoască personal pe regina-artistă. Amfitrionul manifestării a fost preşedintele Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari.

„AM VORBIT ŞI AM DAT MÂNA CU REGINA MARIA” „Sunt singurul dintre dvs. care a cunoscut-o, a vorbit, a dat mâna cu Regina Maria. În istoria noastră, nu prea avem personaje feminine care s-au afirmat în domeniul acesta al conducerii popoarelor”, a spus acad. Bălăceanu-Stolnici. Rectorul de onoare al universităţii a continuat: „Prezenţa ei la Bucureşti era remarcabilă. A fost o femeie foarte frumoasă, cu un temperament foarte aprins, moştenit de la Romanovi, care a dinamizat viaţa de la curtea Regelui Carol I (...). A fost o persoană cultivată, căreia îi plăcea cultura sub toate aspectele ei. Scria. A fost o scriitoare bună, o memorialistă de bună calitate. Picta. Am şi eu acasă nişte... flori pictate de ea. A reuşit să dea un imbold vieţii culturale româneşti”. Acesta a mai amintit şi de dragostea reginei pentru folclorul românesc, dar şi despre credinţa sa.

VOLUM OMAGIAL Lucrările mesei rotunde dedicate celor 75 de ani de la moartea Reginei Maria (1875 - 1938) au fost conduse de preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, dr. Victor Crăciun, la prezidiu aflându-se generalul Mircea Chelaru, Cristiana Crăciun, cea care s-a ocupat de realizarea artistică a volumului omagial „Maria - Regina Marii Unirii”, prefaţat de Înaltpreasfinţitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. De altfel, înaltul ierarh a vorbit despre rolul de model, de reper al Reginei Maria a României.

MEDALIE COMEMORATIVĂ ŞI BUST ÎN BRONZ De la eveniment nu a lipsit nici directorul Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, prof. dr. Nejdet Gevat, care a şi primit o medalie omagială dedicată Reginei Maria, la fel ca şi oaspeţii prezenţi la simpozion. Medalii au primit preşedintele Universităţii Andrei „Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari, rectorul de onoare, acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici, prorectorul Gabriela Munteanu, ÎPS Teodosie, ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului, generalul Mircea Chelaru, dar şi conf. Marian Zidaru şi lect. univ. dr. Traian Brătianu.

Un moment muzical susţinut de folkiştii Maria Gheorghiu şi Daniel Iancu a conferit manifestării un plus de dinamism.

Sâmbătă, o delegaţie a Universităţii „Andrei Şaguna” va merge la Castelul de la Balcic, unde va dona copia în bronz a bustului Reginei Maria, realizat de Miliţa Petraşcu, prezentat şi în cadrul mesei rotunde.