Regina Marii Britanii, star pe internet

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a generat cele mai multe căutări pe Google şi pe YouTube dintre toţi membrii casei regale britanice, devenind un adevărat star pe internet. Canalul Royal Channel, pe care familia regală britanică îl are pe YouTube, a atras peste opt milioane de vizitatori, de trei ori mai mulţi abonaţi decât premierul britanic, Gordon Brown. Totodată, regina Elisabeta a II-a a rămas membra familiei regale britanice care a generat cele mai mult căutări pe Google, învingându-şi cei doi nepoţi, prinţii William şi Harry. În ianuarie, regina a generat 2.240.000 de căutări, comparativ cu 673.000 de căutări pentru prinţul William şi 823.000 de căutări pentru prinţul Harry. Regina este, totodată, de şase ori mai populară decât cântăreaţa pop Cheryl Cole. Pe plan mondial, regina a generat 5.000.000 de căutări pe Google în prima lună a anului 2010, iar postul TV care îi este dedicat pe YouTube are 29.945 de abonaţi. Cel mai popular videoclip de pe The Royal Channel este discursul de Crăciun susţinut de regina Elisabeta a II-a în anul 1957, această înregistrare fiind vizualizată de 1.111.943 de utilizatori.