Regina Marii Britanii trimite e-mail-uri

Regina Elisabeta a ll-a îşi continuă incursiunea în lumea tehnologiei şi a început să folosească e-mailul pentru a fi în contact cu membrii familiei sale, în special cu nepoţii. Suverana britanică şi-a făcut o adresă de e-mail, după ce, în anii trecuţi, s-a familiarizat cu noile tehnologii cum ar fi telefonul mobil şi iPod-ul Mini de la Apple. Totuşi, regina nu îşi scrie singură mesajele electronice, preferînd să le dicteze.

Regina Elisabeta a ll-a, în vîrstă de 81 de ani, a dezvăluit că are adresă de e-mail în cadrul unei petreceri organizate pentru Household Cavalry, la finalul unei conversaţii cu editorul revistei “Vanity Fair”. Palatul Buckingham a refuzat să spună dacă regina are propriul cont de e-mail, însă surse din cadrul staff-ului regal au declarat că Elisabeta a II-a păstrează contactul cu nepoţii ei prin intermediul poştei electronice, chiar dacă are nevoie de asistenţa consilierilor săi pentru a-şi trimite mesajele.

Suverana britanică pare extrem de încîntată să folosească noile tehnologii şi vrea ca întreaga lume să afle acest lucru. De Crăciun, aceasta a realizat un podcast cu mesajul transmis cu această ocazie. În plus, îşi foloseşte telefonul mobil pentru a comunica, prin SMS, cu prinţii William şi Harry. În iunie 2005, presa a informat că regina şi-a cumpărat un iPod Mini cu capacitatea de 6GB.