Regina Rania a Iordaniei, operată pe cord

Regina Rania a Iordaniei, în vârstă de 40 de ani, a fost spitalizată la New York şi a suportat, ieri dimineaţă, o intervenţie chirurgicală ce a avut scopul de a corecta o problemă minoră a ritmului cardiac. ”Operaţia s-a desfăşurat fără probleme, iar Majestatea Sa se află într-o stare bună de sănătate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Palatului Regal, într-un comunicat publicat la Amman. Regina Rania, mamă a patru copii, va rămâne în spital timp de două zile şi va reveni în Iordania în cursul acestei săptămâni. Regina Rania l-a însoţit pe regele Abdullah al II-lea al Iordaniei în vizita pe care acesta a efectuat-o la New York, în timpul căreia a susţinut un discurs în faţa reprezentanţilor ONU. De asemenea, regina Rania a participat la o serie de evenimente organizate la New York, fiind prezentă şi la gala anuală Clinton Global Initiative, ce militează pentru îmbunătăţirea statutului şi situaţiei femeilor pe mapamond.