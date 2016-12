Regionalizarea PDL, o nouă încercare de ştergere a istoriei

ATAC LA SUVERANITATE După 22 de ani de la Revoluţie, România se întoarce încet, dar sigur, la partidul stat. Prin atitudinea şi deciziile luate, PDL, condus direct de la Cotroceni de Traian Băsescu, tinde să devină o copie fidelă a Partidului Comunist, care a chinuit România aproape o jumătate de secol. Sub pretextul regionalizării, Băsescu şi PDL încearcă să pună stăpânire pe România. Desfiinţarea judeţelor, în urma reorganizării administrative, a fost amplu dezbătută. În luna iunie a acestui an, în emisiunea “Punctul de întâlnire” de la Antena 3 realizată de Radu Tudor, prof. acad. dr. Dinu C. Giurescu a făcut o incursiune în istorie în ceea ce priveşte judeţele din România. “Această iniţiativă se înscrie într-un şir de acţiuni care sunt menite, pe de-o parte, să destrame unitatea teritorială a ţării şi, pe de altă parte, să şteargă identitatea noastră naţională. Noi vrem să desfiinţăm cu o trăsătură de pix toată această întocmire care are o vechime între 600 şi 700 de ani, intrată în conştiinţa mea”, a declarat prof. acad. Dinu C. Giurescu. Academicianul a prezentat tendinţele din ultimii ani care, în opinia sa, vor conduce într-un final la desfiinţarea României: „Am sentimentul că sunt în 1940, în preajma prăbuşirii hotarelor noastre. E de spus numai că fiecare om trebuie să-şi dea seama că soarta lui personală, afară de beneficiarii regimului, depinde de ce se joacă acum. Se joacă integritatea teritorială a României, se joacă stabilitatea ei, se joacă identitatea, sentimentul că eşti român, se joacă apărarea ţării. Statul de astăzi nu mai apără România. Statul de astăzi apără pe altcineva, dar nu obştea românească.”

TENDINŢELE PORTOCALII “Cu acel faimos proiect, din păcate, al UDMR-ului: 50.000 Km², tai Transilvania în două, pe linia trasată de arbitrajul de la Viena din ’40, Statutul minorităţilor care se pregăteşte, dacă se adoptă prin formula magică a asumării răspunderii, vom crea zeci de autonomii teritoriale sub pretextul autonomiilor culturale. Legea arhivelor şi întoarcerea arhivelor la emitent... Dumneavoastră ştiţi ce înseamnă asta? Să le întorc unde? Emitentul a fost până în 1918 Ungaria sau Austria. Acolo le întorc? Eu cred că nu-şi dau seama oamenii de catastrofa pe care o pregătesc României. Dacă le-aş propune Statelor Unite să întoarcă arhivele de la Arhivele Naţionale Centrale de la Washington DC la diferiţii emitenţi, ar spune probabil că este un act de trădare naţională, de destrămare a unităţii Statelor Unite. Legea educaţiei. Suntem educaţi pe moda europeană în care 92% dintre elevii autohtoni au mai puţine drepturi decât 8% dintre elevii minoritari. Bine că au minoritarii drepturi, dar vreau ca şi ai mei să aibă aceleaşi drepturi! Lipsa de respect faţă de însemnele naţionale! Eu pot să insult acum drapelul ţării, personalităţile marcante… În lege nu mai există incriminare penală pentru acest lucru. Fac ce vreau! În cazul cel mai bun, dacă acţionează guvernul sau autoritatea, mă aleg cu o amendă. Peste toate, e anularea Parlamentului. Asumarea răspunderii este o formulă extraordinară ca să nu mai conteze Parlamentul. Marea Adunare Naţională era mult mai logică decât Parlamentul de astăzi. Pe timpul comuniştilor era clară puterea. Deputaţii votau aşa cum spunea Partidul Comunist”, a spus Giurescu. Revenind la desfiinţarea judeţelor, academicianul a afirmat că Uniunea Europeană nu a cerut României desfiinţarea judeţelor. “Este o mistificare grosolană, urâtă de tot: să spui oamenilor că UE ne cere aşa ceva. Dar nu este adevărat. Franţa şi-a menţinut zeci, sute de departamente, Germania la fel, Anglia la fel. Fiecare unitate teritorială cu numele ei este acolo şi numai noi le desfiinţăm”, a explicat academicianul.

Incursiune în istorie

Afirmaţiile lui Băsescu şi ale portocaliilor referitoare la faptul că judeţele sunt concepţia comuniştilor sunt pure fabulaţii ale unor necunoscători, care dau dovadă că nu au nici măcar cunoştinţe de cultură generală. Poate dacă atât Traian Băsescu cât şi Emil Boc ar fi avut curiozitatea să arunce o privire în capodopera lui Constantin C. Giurescu, tatăl profesorului academician Dinu C. Giurescu, „Istoria Românilor”, care are un capitol special „Judeţele Ţării Româneşti”, ar fi aflat mult mai multe elemente despre judeţele actuale ale României. „Judeţele ca subîmpărţiri administrative sunt contemporane cu întemeierea statului. (...) Prima menţiune despre judeţul Vâlcea o găsim în hrisovul din 8 ianuarie 1394, prin care Mircea cel Bătrân dăruieşte Mânăstirii Cozia, între altele, dijma din miere şi ceară acestui judeţ”, scria Constantin C. Giurescu în „Istoria Românilor”. Acest lucru nu face decât să ne confirme că judeţele erau deja înfiinţate. „Dacă sunt contemporane cu întemeierea statului, înseamnă că în momentul când Basarab a adunat diferitele părţi şi a făcut Ţara Românească, sau când Alexandru cel Bun a întărit, a consolidat Moldova, el a găsit acolo judeţele şi ţinuturile respective. Judeţele sunt o organizare naturală, normală, ivită din nevoile unei populaţii dintr-o zonă, şi nu dintr-un decret prezidenţial care le anulează sau le dă la o parte. Nu poţi să ştergi istoria cu buretele fiindcă vrei tu! Nu se poate acest lucru!”, a declarat prof. acad. Dinu C. Giurescu. Tatăl academicianului, Constantin C. Giurescu, mai scria în capodopera „Istoria Românilor: „Rezumând constatările făcute asupra vechilor judeţe din Ardeal, observăm că dacă multe din ele şi-au luat numele de la cetăţile în jurul cărora s-au dezvoltat, altele s-au numit după cursurile de apă pe care le străbăteau. O seamă dintre vechile denumiri româno-slave sau chiar anterioare acestora au fost păstrate (Maramureş, Bistriţa, Crasna, Timiş, Braşov) sau traduse din limba cuceritorilor (Târnava, Alba). Ele constituie încă un argument pentru continuitatea noastră în Ardeal, arătând lipsa de temei a teoriei potrivit căreia am fi venit în această ţară abia la sfârşitul secolului XII sau începutul secolului XIII”. Sunt lucruri pe care nu le-au făcut comuniştii, poate doar dacă în acele vremuri existau ca şi organizare. Sunt lucruri despre care preşedintele României şi premierul nu au habar atât timp cât ei şi pedeliştii pe care îi conduc nu ştiu decât metode de devalizare a bugetului naţional.

Legea fără de lege a regimului Băsescu-Boc

Fără nicio analiză competentă care să justifice desfiinţarea judeţelor şi reorganizarea administrativă a României, preşedintele Traian Băsescu şi premierul Emil Boc pregătesc forţarea unei legi în acest sens, uitând însă că, în România, sunt încă în vigoare legi care reglementează o serie de lucruri cum ar fi şi o astfel de regionalizare. Dar cum putem vorbi despre legi şi aplicarea lor în ţara lui Băsescu când ei sunt primii care le încalcă? Pentru Băsescu şi Boc, Constituţia României a devenit din Legea Fundamentală a ţării o lectură facultativă. Cum ar putea Băsescu şi Boc să respecte legile ţării când ei nu pun în aplicare hotărârile definitive ale instanţelor privind drepturile salariale ale profesorilor? În această manieră dictatorială Băsescu şi Boc vor să facă reorganizarea administrativă a României, uitând că există Legea nr.3/2000, Legea Referendumului, care, la art. 13 alin. 3, menţionează: „Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum”. Atât Băsescu cât şi Boc vor să treacă peste acestă lege, dovadă fiind atacul în contencios administrativ făcut de către prefecţii subordonaţi lui Boc din cea mai mare parte a judeţelor din România asupra hotărârilor Consiliilor Judeţene adoptate cu majoritate de voturi. Cei care trebuie să vegheze la respectarea legilor în teritoriu sunt cei care se aliniază încălcărilor flagrante ale legilor în vigoare de către Boc şi Băsescu. Această atitudine este una dictatorială. Convins că monstrul portocaliu este la un pas de a fi învins, Băsescu caută toate soluţiile pentru a oferi continuitate partidului său stat şi, de ce nu, lui ca preşedinte pe viaţă al României. Interesant este faptul că Boc şi Băsescu spun că reorganizarea administrativă prin desfiinţarea judeţelor şi crearea regiunilor este menită să ducă la descentralizare şi o mai bună absorbţie a fondurilor europene. Ideea celor doi seamănă izbitor de tare cu o lege din anul 1950, adoptată de comunişti. Dar la care comuniştii au avut înţelepciunea să renunţe!

Comuniştii au renunţat la reorganizare

Venirea comuniştilor la putere a însemnat de fapt predarea României către Rusia. Judeţele există în România dinaintea lui Mircea cel Bătrân, Alexandru Ioan Cuza sau Carol I, cei care nu au făcut decât întărească această formă de administrare teritorială. „Trebuie să vedem pentru prima oară cine au fost cei care au distrus judeţele României. Ne întoarcem în 1950, pentru a vedea o lege care a fost adoptată de Marea Adunare Naţională chiar în acel an, care reprezenta debutul obsedantului deceniu. Aş spune cel mai urât, cel mai trist, cel mai greu de suportat deceniu din istoria modernă a României. Legea nr. 5 din 1950, cea care desfiinţa judeţele României, şi o făcea sub conducere sovietică, o făcea Gheorghiu Dej, împreună cu bunul său prieten Iosif Visarionovici Stalin”, a declarat Radu Tudor în emisiunea „Punctul de întâlnire” de la Antena 3. Asemănarea izbitoare cu afirmaţiile actualilor conducători l-a cutremurat pe realizatorul emisiunii. „Fiţi foarte atenţi la acest articol 1, fiindcă seamănă foarte mult argumentaţia comuniştilor sovietici din anii ’50, din România, cu ceea ce oferă astăzi ca motivaţie regimul Băsescu-Boc. Tot sub masca bunăstării economice şi a atragerii unor fonduri şi a cooperării dintre tot felul de persoane fizice şi juridice, sub aceeaşi motivaţie ne este propusă acum, ca şi atunci, desfiinţarea judeţelor”, a spus Tudor. „Pentru asigurarea dezvoltării industriei şi agriculturii, în scopul construirii socialismului şi a ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii, pentru a înlesni cât mai mult apropierea aparatului de Stat de poporul muncitor, pentru a contribui cât mai temeinic la asigurarea rolului politic conducător al clasei muncitoare şi la întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare, teritoriul României se împarte în: regiuni; oraşe; raioane”, se preciza în respectiva lege. În România anului 2011, dezvoltarea industriei şi construirea socialismului au fost înlocuite cu descentralizarea instituţională, iar clasa muncitoare cu atragerea de fonduri europene. „Este o similitudine absolut de negândit, aproape. E aceeaşi argumentare, numai că acelaşi Gheorgiu Dej a desprins România de sub tutela sovietică pe când acum nu ştiu ce se întâmplă”, a declarat în cadrul aceleiaşi emisiuni prof.acad. Dinu C. Giurescu.

Guvernul care se împotriveşte românilor

În ultimii trei ani, românii au primit palmă după palmă de la actualii conducătorii ai ţării, care nu şi-au urmărit decât propriul interes. Fie că vorbim de devalizarea bugetului naţional şi alimentarea conturilor pedeliste, fie că vorbim de compromisuri faţă de UDMR, pentru a mai rămâne la putere, pedeliştii s-au dovedit a fi de fiecare dată împotriva celor care i-au votat şi i-au trimis pe scaunele calde ale puterii. După tăierile de salarii şi de pensii, după concedierile masive din administraţia publică, Guvernul Boc s-a gândit că ar fi bine să mai dea o palmă românilor creduli în forţa dreptei şi să facă favoruri minoritarilor maghiari pe care îi ţin în lapte şi miere. În anul 2010, mai exact în aprilie, Guvernul României condus de Emil Boc aproba Hotărârea 402 privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna. Deşi în niciun document oficial din România nu se vorbeşte de Ţinutul Secuiesc, Guvernul Boc face o gafă de proporţii. „(...) Borna de hotar semnifică faptul că localitatea se află la graniţa dintre Ţinutul Secuiesc şi Ţara Bârsei” se arată în hotărârea adoptată de Guvern. Mult mai grav este ceea ce s-a întâmplat în continuare. „Forumul Civic al Românilor din Harghita, Covasna şi Mureş au dat în judecată Guvernul României pentru hotărârea în care se vorbeşte de graniţa Ţinutului Secuiesc. Aceştia au câştigat procesul împotriva Guvernului la prima instanţă, iar Guvernul a făcut recurs împotriva românilor din Harghita, Covasna şi Mureş”, a declarat Radu Tudor în cadrul emisiunii „Punctul de întâlnire”. „Ei bravo! Suntem foarte “mari” în cazul ăsta! Guvernul care se împotriveşte românilor…”, a declarat prof. acad. Dinu C. Giurescu.