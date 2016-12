Regizoarea Răsvana Cernat, asistenta lui Andrei Şerban

Actoria sau regia, la fel ca şi celelalte „profesii” vocaţional-artistice, fac parte din acele plăcute, dar răvăşitoare „meserii”, în care un rol foarte important îl joacă acele întâlniri providenţiale prin intermediul cărora se sudează o relaţie specială între maestru şi discipol. De o astfel de întâlnire specială a avut parte şi tânăra regizoare a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Răsvana Sandra Cernat, care a făcut parte din echipa reputatului Andrei Şerban la punerea în scenă a piesei „Ivanov”, de Cehov. În calitate de asistent de regie, la cea mai recentă producţie a Teatrului „Bulandra”, Răsvana Cernat a avut ocazia să-şi vadă împlinit unul din visurile din facultate. „E o şansă extraordinară pentru orice om de teatru să se afle în preajma lui Andrei Şerban. La repetiţii, stăteam şi mă gândeam că în facultate am învăţat despre el la istoria teatrului. Profesorii ne vorbeau despre spectacolele sale şi modul de lucru. Mi se părea extraordinar să am vreodată şansa de a face parte din echipa sa”, a spus tânăra regizoare.

Spectacolul are o distribuţie de excepţie: Victor Rebengiuc, Vlad Ivanov, Marius Manole, Cornel Scripcaru, Dana Dogaru şi mulţi alţi actori, iar repetiţiile pentru acest spectacol a cărui premieră a avut loc pe 30 ianuarie s-au desfăşurat într-un timp record: cinci săptămâni şi jumătate. „Pentru mine, cele cinci săptămâni şi jumătate de lucru la spectacolul „Ivanov” au fost o gură de oxigen, deoarece a putea urmări la lucru actori precum Victor Rebengiuc, Vlad Ivanov sau Cornel Scripcaru este ceva nemaipomenit”, a spus Răsvana Cernat. Aceasta a avut ocazia să vorbească cu marele regizor, în vară, la Paris, iar Teatrul „Bulandra” i-a oferit şansa să lucreze cu acest nume greu al teatrului românesc şi nu numai.

„Din punctul meu de vedere, această colaborare este minunată. Este superfluu să mai spun că este un mare regizor. E un om de la care ai de învăţat enorm, dar nu am avut nicio secundă senzaţia de intimidare. Dimpotrivă, mi-au fost ascultate punctele de vedere. A fost o colaborare foarte bună şi frumoasă. E extraordinar felul în care lucrează, deoarece primeşte foarte mult de la actori. Ştie cum să scoată din ei ceea ce au mai bun. Regia este o meserie care „se fură” şi nu pot să sper decât că am destulă pricepere „să fur” de la asemenea profesor”, a conchis asistenta de regie a lui Andrei Şerban.

Celebrul regizor care a făcut carieră pe marile scene ale lumii este profesor şi directorul artistic al Hammerstein Center for Theater Studies la Columbia University din New York. Răsvana Cernat este licenţiată în regie de teatru la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale“ - Bucureşti, continuându-şi studiile cu doctoratul pe tema „Teatralitatea spectacolului de operă“, sub îndrumarea prof. Mihaela Tonitza Iordache.