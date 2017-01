Regizorul Alfonso Cuaron vrea să întreacă ”Avatarul”

Pelicula SF tridimensională ”Gravity”, regizată de mexicanul Alfonso Cuarón, în care rolul principal va fi interpretat de Robert Downey Jr., va avea efecte vizuale mai spectaculoase decât cele folosite de James Cameron în ”Avatar”. Cel puţin aşa susţine regizorul mexican Alfonso Cuaron. Proiectul inovativ şi impresionant din punct de vedere vizual, aşa cum a fost calificat de realizatori, va urma calea ”Avatar” şi va încerca să depăşească succesul peliculei lui James Cameron. Framestore, compania care va realiza efectele speciale pentru ”Gravity”, a anunţat că pelicula va fi realizată utilizând tehnologia folosită pentru ”Avatar”. Compania Framestore a mai realizat efecte speciale pentru peliculele ”Children of Men” şi ”Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Harry Potter şi prizonierul din Azkaban”, ambele regizate de Alfonso Cuaron şi a câştigat un Oscar pentru efecte speciale în pelicula ”The Golden Compass / Busola de Aur”. ”Gravity” este povestea unui astronaut, interpretat de Robert Downey Jr., care încearcă să se întoarcă pe Pământ după ce staţia spaţială pe care o ocupa explodează în urma coliziunii cu un satelit.