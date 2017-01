Regizorul Ang Lee, preşedintele juriului Festivalului de Film de la Veneţia

Juriul celei de-a 66-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia, ce va avea loc între 2 şi 12 septembrie, va fi prezidat de cineastul taiwanez Ang Lee, deţinător a două premii Leul de Aur, pentru ”Lust, Caution” şi ”Brokeback Mountain / O iubire secretă”. Născut în Taiwan şi stabilit în SUA din 1978, Ang Lee este unul dintre regizorii care au reuşit cel mai bine să stabilească un dialog între culturile cinematografice ale Orientului şi Occidentului. Ang Lee, în vîrstă de 54 de ani, a mai regizat peliculele ”Eat Drink Man Woman / Ingredientele vieţii” din 1994, ”Sense and Sensibility / Raţiune şi simţire” în 1995, bazat pe un roman de Jane Austen, ”Ride with the Devils” în 1999 şi ”Crouching Tiger, Hidden Dragon / Tigru şi dragon” în 2000, cîştigător a patru premii Oscar.

În 2008, juriul Festivalului de Film de la Veneţia a fost prezidat de cineastul german Wim Wenders.