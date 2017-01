Regizorul Cristian Mungiu, recompensat cu Hollywood World Award

Filmul lui Cristian Mungiu, „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\", premiat cu Palme d\'Or, a cîştigat Hollywood World Award, premiu acordat luni seara, la Los Angeles, la finalul Hollywood Film Festival. Distincţia reprezintă o rampă de lansare pentru filmele străine în Statele Unite ale Americii. Cîştigătorul Hollywood World Award este ales, de patru ani încoace, dintre zece filme nominalizate de o comisie formată din critici de film. Filmul lui Mungiu, „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\" a concurat, în acest an, cu pelicula „Control\", cu Alexandra Maria Lara şi regizată de Anton Corbijn, „The Diving Bell And The Butterfly\", de Julian Schnabel, „Persepolis\", de Marjane Satrapi şi Vincent Paronnaud sau „Silent Light\", de Carlos Reygadas.

Printre cei care au ales nominalizaţii din acest an s-au numărat editorul de la publicaţia specializată „Screen Daily\", Mike Goodridge, alături de jurnalişti ca Dan Făinaru, Manuel Grosso, Nicole Guillemet, Jim Hamilton, Sandra Hebron, Allan Hunter sau Richard Moore. Anul trecut, nominalizat la premiu a fost filmul lui Corneliu Porumboiu, „A fost sau n-a fost?\", dar cîştigător a ieşit „Volver\", de Pedro Almodovar.

Filmul lui Cristian Mungiu a fost premiat anul acesta cu cea mai înaltă distincţie a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, Palme d\'Or şi a acumulat şi o serie de alte trofee. „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\" a fost ales cel mai bun film al anului şi de 248 de critici de film, membri ai Federaţiei Internaţionale a Criticilor (FIPRESCI). Pelicula reprezintă România şi în cursa pentru Oscarul pentru Cel mai bun film străin, în 2008.