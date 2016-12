Regizorul David O. Russell, anchetat

Cineastul american David O. Russell, nominalizat la Oscar pentru pelicula ”The Fighter”, este anchetat de poliţia din statul Florida, pentru că a pipăit sânii nepoatei sale, un transsexual de 19 ani. Tânăra îi povestea unchiului ei despre tratamentele hormonale făcute pentru schimbarea de sex, moment în care regizorul a început să îi atingă sânii. Gestul a fost, se pare, consensual, iar tânăra, care nu este rudă de sânge cu David O. Russell, admite că nu i-a cerut acestuia în niciun moment să se oprească. Între timp, nepoata regizorului susţine că şi-a dat seama că s-a simţit agresată de cineva apropiat ei. Adolescenta l-a reclamat pe David O. Russell la poliţie pentru a sublinia că şi oamenii influenţi trebuie traşi la răspundere pentru faptele lor. La finalul audierilor din acest caz, se va stabili dacă cineastul va fi pus sub acuzare. David O. Russell, în vârstă de 53 de ani, a mai realizat, printre altele, filmele ”Spanking the Monkey”, ”Flirting with Disaster” sau ”Three Kings”.