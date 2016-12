Regizorul Ion Cojar a încetat din viaţă

Regizorul, actorul şi profesorul Ion Cojar a încetat din viaţă duminică dimineaţă, într-un spital din capitală, unde era internat de aproximativ trei luni, în urma unei căzături prin care îşi dislocase şoldul. Potrivit familiei, artistul a murit în jurul orei 8.00, la Spitalul Militar „Agrippa Ionescu\". Ion Cojar a avut un accident la el acasă în urmă cu circa trei luni, căzînd şi suferind o fractură de col femural. De atunci a fost internat, dar nu s-a mai recuperat, nu a mai putut să meargă şi apoi nici să mănînce.

Ion Cojar va fi înmormîntat la Cimitirul „Sfînta Vineri\" din capitală, unde se odihneşte şi soţia sa, actriţa Raluca Zamfirescu, decedată în decembrie 2008. Regizorul va fi înmormîntat cu onoruri militare, întrucît a fost decorat cu Steaua României, în grad de Ofiţer.

„Era de aşteptat, era foarte bolnav, suferea foarte mult\", a spus actorul Florin Zamfirescu, profesor, ca şi Ion Cojar, la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Film „I.L. Caragiale\" (UNATC). Zamfirescu a spus că l-a vizitat pe Cojar la spital şi acesta era „de nerecunoscut\". „Ca să aud ce spune trebuia să pun urechea la gura lui\", şi-a amintit acesta. „Căderea lui a fost după moartea soţiei sale, Raluca, acum un an. Se chinuia foarte tare\", a adăugat Zamfirescu. Actorul a mai spus că Ion Cojar a fost un „mare profesor, regizor şi om de teatru\" şi că dispariţia lui reprezintă o mare pierdere. „A fost profesorul lui Victor Rebengiuc, dacă vă puteţi imagina\", a declarat Zamfirescu.

Victor Rebengiuc: „Voi avea mereu o mare admiraţie faţă de capacitatea didactică a lui Ion Cojar”

Actorul Victor Rebengiuc a declarat că a aflat „cu mare durere\" vestea morţii lui Ion Cojar şi că are şi va avea întotdeauna o mare admiraţie faţă de capacitatea lui didactică, prin care a format actorii de vîrf din teatrul românesc. „Sînt multe lucruri care mă leagă de Ion Cojar\", a spus Victor Rebengiuc. „Pot să spun că am început sub îndrumarea lui\", a spus actorul.

Victor Rebengiuc a mai amintit şi că, pe cînd era rector la Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC), între 1990 şi 1996, Ion Cojar a fost mîna lui dreaptă şi l-a ajutat să reconstituie institutul după anii dictaturii ceauşiste. „Dăruirea lui pentru UNATC ne-a fost de mare ajutor tuturor celor care lucram acolo\", a spus Rebengiuc.

„Ne-a murit Profesorul, cu litere mari\", a declarat şi actriţa Mariana Mihuţ. „Îi datorez faptul că sînt actriţă, educaţia mea din teatru, bogăţia pe care mi-a dat-o mie şi celorlalţi colegi ai mei\", a adăugat ea, mulţumindu-i „din suflet\" lui Ion Cojar pentru ce a făcut acesta pentru teatrul românesc. La rîndul ei, actriţa Luminiţa Gheorghiu a vorbit despre fostul ei profesor, Ion Cojar, spunînd că acesta a ţinut foarte mult la ea. „S-a luptat în şedinţe cu ceilalţi profesori pentru ca eu să fac profesia asta\", a spus Gheorghiu, adăugînd că, pentru acest motiv, are şi un regret „strict personal\" faţă de dispariţia unui „om, mare regizor şi mare, mare, mare profesor\".

Mircea Albulescu: „A murit ultimul meu profesor”

Actorul Mircea Albulescu, unul dintre cei care i-au fost studenţi maestrului Ion Cojar, a declarat că a murit şi ultimul său profesor, aceasta fiind una din cele mai mari pierderi ale teatrului românesc. „A murit ultimul meu profesor. Teatrul românesc pierde una din minţile care au luminat mai bine de jumătate de secol scena românească. A fost un profesor extraordinar şi pentru actorii care nu i-au fost direct studenţi. Nu vreau să par păgîn, dar dacă pentru teatrul românesc e o mare pierdere, pentru suferinţa lui este o mare uşurare\", a spus Mircea Albulescu.

Ion Cojar s-a născut la 9 ianuarie 1931 şi a absolvit Facultatea de Regie şi Teatru a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în 1955, fiind, în perioada 1982 – 2000, profesor universitar la Academia de Teatru şi Film din Bucureşti. A lucrat la Teatrul Mic, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Naţional Bucureşti sau Teatrul Bulandra.