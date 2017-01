Regizorul Mihnea Columbeanu, arestat pentru pornografie infantilă

Regizorul și actorul Mihnea Columbeanu, anchetat la ora actuală pentru pornografie infantilă în formă continuată, a fost arestat preventiv de magistrații Curții de Apel București, care au admis recursul procurorilor față de hotărârea Tribunalului București ca suspectul să fie cercetat sub control judiciar. Amintim că Mihnea Columbeanu, de 54 de ani, este acuzat că „din data de 15 februarie 2014 și până în data de 17 iulie 2014, folosind conexiunea de internet la locuința lui din București, sub ID-ul de utilizator „Mike”, în mod repetat a accesat fără drept materiale pornografice cu minori, prin intermediul aplicației informatice „Sharează”, aferentă rețelei P2P GNUTELLA, pe care le-a stocat și le-a pus apoi la dispoziția celorlalți utilizatori“, după cum se arată într-un comunicat de presă remis de DIICOT. Anchetatorii au stabilit că, în perioada 18 mai - 5 iunie, suspectul ar fi efectuat 2.731 de transferuri de date. Fişierele conţineau materiale pornografice cu minori, „o parte dintre acestea având denumiri specifice, respectiv pthc (preteen hard core), 10yo, 5yo, pedoland“, susțin oamenii legii. În perioada 6 iulie - 15 iulie, Columbeanu, prin intermediul aceleiaşi aplicaţii informatice, a pus la dispoziţie celorlalţi utilizatori, în spaţiul public, 31.036 de fişiere care conţineau materiale pornografice cu minori. La percheziția făcută, joi, în locuinţa lui Mihnea Columbeanu au fost găsite şi ridicate 12 hard-disk-uri, patru stick-uri de memorie şi 1.331 de DVD-uri şi CD-uri, pe care acesta a spus că a stocat materiale pornografice cu minori. Mihnea Columbeanu a recunoscut faptele de care este acuzat, arătând la audieri că, începând din 2004, a utilizat reţelele P2P pentru a procura materiale pornografice cu minori, pe care ulterior le-a stocat. Columbeanu a jucat în filmele "Cuibul de viespi", din 1987, regizat de Horea Popescu, "Liceenii", din 1987, de Nicolae Corjos, "Al patrulea gard, lângă debarcader", din 1986, de Cristiana Nicolae, "Declaraţie de dragoste", din 1985, de Nicolae Corjos, "Secretul lui Bachus", din 1984, regizat de Geo Saizescu, "Am o idee", din 1981, de Alecu Croitoru, şi "Al treilea salt mortal", din 1980, realizat de Alecu Croitoru. În calitate de regizor, acesta a realizat filmele "Neînvinsă-i dragostea", din 1993, "Fără lumini de poziţie", din 1989, şi "Mitul lui Mitică", din 1982.