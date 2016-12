Regizorul Terry Gilliam vrea să filmeze în România

Regizorul american Terry Gilliam şi-a propus să realizeze următorul său film în România, pentru că, în opinia sa, ţara noastră se află în topul locurilor perfecte pentru cineaşti, după Italia, Republica Cehă şi Ungaria. Afirmaţia a fost făcută în cadrul unui interviu acordat publicaţiei „The Hollywood Reporter”, în Italia. „Să spunem că am fost prin împrejurimile Bucureştiului. Asta este. Înainte, Italia era cel mai bun loc unde puteai face filme de calitate fără să cheltuieşti prea mulţi bani. Apoi, după căderea comunismului, a fost Praga, apoi Budapesta. Acum este Bucureştiul”, a declarat Gilliam.

Regizorul a declarat pentru „The Hollywood Reporter” că a amânat cu un an realizarea proiectului cinematografic „The Man Who Killed Don Quixote\".

Născut în Minneapolis, în 1940, Gilliam a emigrat în Marea Britanie, unde s-a ocupat, pentru o perioadă, de animaţiile pentru grupul umoristic Monthy Pyton, care avea un show televizat. Ulterior, a devenit membru cu drepturi depline al grupului alături de care şi-a făcut debutul şi pe marele ecran, mai întâi ca actor, apoi ca regizor. În 1975, Gilliam a coregizat cu Terry Jones primul lui film, „Monty Python and the Holy Grail”, urmat, la puţin timp, de debutul lui regizoral solo, „Jabberwocky” (1977). Regizorul a realizat şi filmul „Dr. Parnassus/ The Imaginarium of Dr. Parnassus”, pe care a trebuit să îl termine fără actorul Heath Ledger, care a murit în timpul filmărilor, în 2008.