Reglare de conturi între două clanuri de romi, tranşată la instanţă

Rivalitatea dintre familiile de etnie romă Miron şi Petrache, ambele din Constanţa, este atât de aprigă încât, la fiecare înfăţişare a procesului în care cei din clanul Miron sunt acuzaţi de tentativă de omor, iar cei din clanul Petrache sunt victime, este nevoie de prezenţa jandarmilor de la detaşamentul mobil. „Mascaţii” sunt chemaţi la instanţă pentru a preveni incidentele violente ce s-ar putea isca între cele două clanuri. Precizăm că cei judecaţi pentru tentativă de omor sunt Vasile Miron, Ion Miron, Nicolae Bolmandâr, Ştefan Miron, Adrian Miron, Florin Miron, Dănuţ Miron, Sorin Condurache, Niculae Ciucă, Adrian Bolmandâr şi Daniel Bălan. Ieri, judecătorii Tribunalului Constanţa au audiat mai mulţi martori, care au povestit ce s-a întâmplat pe 1 aprilie 2010, când cele două clanuri au avut o ciocnire violentă în zona Gării Constanţa. „Nu am fost prezentă la incident, dar concubinul meu, Nicolae Bolmandâr, mi-a spus că el nu a vrut decât să îl ajute pe prietenul lui Adrian Miron să scape din mâinile a doi bărbaţi cunoscuţi drept Prinţul şi Sava. Cei doi îl loveau pe Miron, iar concubinul meu a încercat să îi despartă. Ulterior, l-am văzut pe Adrian Miron cu piciorul rupt”, a declarat Cristina Bălan. Altă martoră indirectă a scandalului a fost şi Florica Dumitru: „Eram acasă la familia Miron şi făceam cozonaci. La un moment dat, Adrian Miron a intrat în locuinţă şi era plin de sânge, avea piciorul rupt... Am leşinat. Mi-a spus că l-au bătut pletoşii. Tatăl lui a sunat la ambulanţă şi l-au dus la spital”. Florica Dumitru a adăugat că familia Miron a stat acasă toată ziua şi nu a participat la nicio bătaie.

ATACAŢI CU SĂBII, TOPOARE ŞI SULIŢE De cealaltă parte, Radian Petrache, fratele lui Ionel Petrache, a susţinut că între cele două familii era un conflict vechi din cauza unor reglări de conturi sângeroase. „Fratele meu a fost tăiat acum câţiva ani de Vasile Miron şi de acolo a pornit totul. Pe 1 aprilie mă aflam într-un bar din zona Gării Constanţa, împreună cu fratele meu şi băieţii lui, Sterică Mihai şi Ciprian Mihai. La un moment dat am văzut pe geam trei maşini ale familiei Miron şi mi-am dat seama că pe noi ne caută, aşa că le-am spus rudelor mele să fugim. Nici nu am apucat să ajungem la autoturismele noastre că am fost atacaţi cu topoare, răngi, suliţe, săbii, iar Nicolae Bolmandâr avea un pistol cu care a tras un foc. Am văzut cum Bolmandâr, Ion Miron şi Vasile Miron l-au lovit pe Sterică Mihai cu toporul şi cu o coasă în cap. Pe mine m-a atacat Daniel Bălan, care mi-a dat un par în cap. Am căzut în genunchi, moment în care au venit şi alţii şi m-au lovit cu picioarele”, a declarat Radian Petrache în faţa instanţei. Următorul termen de judecată va fi pe 6 decembrie.