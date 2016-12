Reglare de conturi între interlopi brăileni şi constănţeni

• RĂZBOI ÎNTRE INTERLOPI • Acţiune în forţă, desprinsă parcă din filme de groază de mâna a doua, cu protagonişti înarmaţi cu pistoale, săbii, furci şi topoare. Totul s-a petrecut în plină stradă, duminică seară, la doar câteva zeci de metri de sediul Secţiei 2 Poliţie Constanţa. Scena sângeroasă în care zeci de persoane nevinovate riscau să fie rănite a reprezentat o reglare de conturi pentru supemaţie între două clanuri de interlopi. Răfuiala în care au fost implicate peste 15 persoane a avut loc în jurul orei 20.00, pe strada Tulcei. Martorii spun că mai multe maşini au oprit în apropierea unui grup de tineri, iar din acestea au început să coboare indivizi înarmaţi. Luaţi prin surprindere, tinerii au luat-o la fugă şi au încercat să se ascundă de atacatori. Camera de supraveghere a unui magazin din apropiere a surprins momentul în care doi tineri dau buzna în interiorul societăţii şi, după ce se ascund în spatele unor rafturi, intră în camera unde sunt depozitate alimentele. Nu durează mult, iar în magazin intră un bărbat care flutură nestingherit o sabie. Îi caută pe cei doi fugari, iar apoi îşi varsă nervii pe proprietarul magazinului care îl ameninţă că va chema poliţia dacă nu părăseşte incinta. Pentru că a avut curajul să îl înfrunte, administratorul s-a ales cu o sabie în cap şi ameninţări cu moartea dacă le va spune oamenilor legii numerele de înmatriculare ale maşinilor. Scena surprinsă pe camerele de supraveghere ale magazinului este condimentată, pe fundal, de un alt bărbat care îi căuta pe fugari ţinând o toporişcă în mână.

• LEGEA TĂCERII • După ce răfuiala se consumă, apar şi două echipaje de poliţie. Oamenii legii îi mai găsesc la locul incidentului pe Dumitru Mirel Chiujdea, de 36 de ani, şi pe Dănuţ Alexandru Slesarev, de 26 de ani, din Constanţa, ambii din clanul „Spaniolu“, care prezentau mai multe leziuni, printre care şi răni prin împuşcare. Cei doi au fost transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Din cercetările efectuate, poliţiştii au stabilit că agresorii sunt din judeţul Brăila, din clanul „Băncuţă“. Dumitru Mirel Chiujdea şi Dănuţ Alexandru Slesarev au refuzat să ofere poliţiştilor declaraţii sau orice alte informaţii legate de acest eveniment. Ei urmează să fie examinaţi medico-legal, iar în funcţie de concluziile medicului legist să se stabilească cu exactitate încadrarea juridică a faptei. În prezent, poliţiştii desfăşoară cercetări privind comiterea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Anchetatorii spun că este posibil ca acest conflict să fie o urmare a unei încleştări ce a avut loc în urmă cu aproape două săptămâni, într-un club din staţiunea Mamaia, între membrii celor două grupări.

• JURNALIST LOVIT • Reporterul Realitatea TV, care filma pe strada Tulcei, a fost ameninţat şi lovit de unul dintre indivizii implicaţi în scandal, de faţă cu poliţiştii Secţiei 2, care nu au schiţat nici măcar un gest pentru a-l opri pe agresor. Motivul invocat de agenţi pentru a-şi justifica lipsa de reacţie a fost acela că.... nu au văzut şi nu au auzit nimic. „Încercăm să stabilim împrejurările exacte în care a avut loc acest episod, aşa că am demarat o anchetă internă. Din declaraţiile preliminare am înţeles de la poliţiştii care se aflau acolo că nu au observat lovitura. Aşteptăm acum ca jurnalistul să depună o plângere”, a declarat cms. şef George Popa, comandantul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Acesta a dat asigurări că Poliţia constănţeană este pregătită să reacţioneze în cazul unei riposte din partea clanului „Spaniolu”. „Tratăm cu maximă seriozitate acest incident şi urmările pe care le-ar putea avea. Este posibil ca cei agresaţi să vrea să se răzbune, dar noi îi vom împiedica. Am luat măsurile necesare în acest sens. Până acum, victimele nu au depus plângeri împotriva agresorilor, dar aceştia sunt cercetaţi pentru ultraj contra bunelor moravuri”, a adăugat cms. şef George Popa.

• RĂFUIELI • De-a lungul timpului, membrii clanului interlop Băncuţă au fost implicaţi în nenumărate scandaluri. Una dintre cele mai crunte răfuieli a avut loc în anul 2001, în Brăila, „cartierul general” al familiei, atunci când, potrivit poliţiştilor, fiul lui Ion Băncuţă, zis „Oaie”, l-ar fi înjunghiat în inimă pe Lucian Pandrea, nepotul lui Spiru Buricea, un alt lider al lumii interlope din Brăila. La scurt timp după episodul sângeros petrecut în discoteca „Millenium”, clanul Băncuţă a început să-şi vândă afacerile. Mesajele de ameninţare cu moartea au început să curgă spre membrii familiei Băncuţă, care şi-au angajat bodyguarzi şi au început să facă pregătirile necesare pentru a părăsi Brăila. Cocoş Băncuţă s-a stabilit între timp în oraşul Constanţa, iar sosirea lui la malul mării a început să lase urme. Liderul clanului Băncuţă a fost implicat, la începutul acestui an, într-un scandal petrecut în Constanţa, în cartierul Palas. Cocoş Băncuţă, de 54 de ani, şi alte opt persoane au pătruns în casa Ceciliei Miron, pentru a „discuta” cu proprietarul locuinţei. Oamenii legii au găsit în imobilul femeii un pistol cu aer comprimat şi trei cuţite.

Florin CICAL , Răzvan MIHĂILESCU