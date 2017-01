Reglări de conturi cu bîte şi topoare la Palazu Mare

Cartierul Palazu Mare a devenit, vineri seara, un adevărat teatru de război declanşat de mai multe clanuri de rromi, hotărîţi să dea totul din calea lor pentru a-şi face dreptate. Spectacolul a fost deschis în jurul orei 19.00, cînd o ceartă banală între două femei, însă rivale de moarte după ce una dintre acestea a fost acuzată că „s-a dat” de partea vecinilor săi români, a pus pe jar comunitatea locală de rromi. Martorii spun că între Ioana Spiru, de 46 de ani, din cunoscutul clan Stoian şi rivala sa, Panaghia Andrei, de 54 de ani, există disensiuni mai vechi, însă totul a degenerat în urmă cu două zile. Atunci, în timpul unui schimb mai dur de replici între Ioana şi o familie de români de pe strada Pionerului, ar fi intervenit Panaghia care i-a spus acesteia să nu mai caute motive de ceartă cu vecinii săi. Supărată că etnica sa a ţinut partea „duşmanilor”, Ioana s-a hotărît să se răzbune. Ajutată de mai mulţi bărbaţi, dotaţi cu bîte, topoare şi săbii, Ioana Spiru a mers la locuinţa inamicilor pentru a le da o lecţie. În scurt timp strada a devenit neîncăpătoare pentru zecile de rromi furioşi înarmaţi pînă în dinţi. „La un moment dat a venit un văr care m-a anunţat că se apropie membrii clanului Stoian şi, bănuind că va ieşi scandal ne-am ascuns în casă. Nici nu am apucat bine să ne dăm seama despre ce este vorba ca a început nenorocirea”, a povestit Violeta Andrei, fata Panaghinei. Agresorii au început să agite bîtele în aer, lovind tot ce le-a stat în cale. Au găsit-o doar pe Papina Zlate, de 20 de ani, fiica mai mică a Panaghiei, pe care au luat-o la bătaie cu pumnii şi picioarele. Victimă colaterală a acestui conflict a fost şi Panaghia care a povestit deşi la un moment dat nepotul ei, Giani Claudiu, a intervenit pentru a o apăra, ar fi tăiat-o cu un cuţit în zona capului. Auzind că oamenii au început să strige îngroziţi pe străzi pentru a interveni poliţia, membrii clanului „combatanţii” s-au avîntat şi mare tare în „luptă şi doar intervenţia unei grupe de luptători din trupele speciale a reuşit să mai calmeze spiritele. În urma conflictului zona arăta ca după război. „Pe lîngă poliţiştii din cadrul Secţiei 2, la faţa locului s-au deplasat şi luptătorii DIAS care au reuşit să aplaneze conflictul. În urma incidentului, s-a hotărît cercetarea în libertatea a Ioanei Spiru, însă ancheta va continua pînă la stabilirea cu exactitate a cauzelor acestui incident, dar şi a persoanelor vinovate”, a declarat purtătorul de cuvînt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, subinspector Sarmizia Fetcu. Panaghia împreună cu cele două fiice ale sale au fost transportate imediat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Scoasă pe braţe din maşina unchiului său, mai multă moartă decît vie, Papina Zlate şi-a revenit cu greu din şocul prin care a trecut. „Nu pot să cred că am fost la un pas de moarte doar pentru că am luat apărarea vecinilor noştri. M-au dat cu un lemn pe spate, m-au tras de păr, iar după ce m-au bătut abia am reuşit să fug prin spatele curţii. A fost un adevărat coşmar”, a povestit tînăra. Ironia soartei a făcut ca disputele dintre grupările de rromi din Palazu Mare să continue vineri, tot pe strada Pionerului însă cu alţi reprezentanţi ai clanului Stoian!. Potrivit reprezentanţilor IPJ Constanţa, nemulţumit de faptul că nu i-a fost returnată o datorie mai veche de 100 de euro, Vasile Stoian, de 51 de ani, însoţit de Costică Stoian, de 48 de ani şi trei nepoţi, au mers la locuinţa lui Vasile Petre, unde au spart geamurile casei, l-au agresat pe proprietar dar şi mai mulţi membri ai familiei acestuia. Sarmizia Fetcu susţine că în acest caz scandalagiii sînt cercetaţi în libertate pentru comiterea infracţiunilor de violare de domiciliu şi distrugere.