Reglări de conturi cu focuri de armă

Membrii clanurilor „Văduva” din Constanţa şi „Cioară” din Ovidiu s-au răfuit, joi noaptea, pe străzile localităţii constănţene Ovidiu. Scandalul a izbucnit în barul Atlas din localitate, în jurul orei 22.00, cînd Ion Gavrilă, de 32 ani, din Constanţa, s-a luat la ceartă cu Memet Iusein, de 36 ani, membru al grupării Cioară, din cauza unei datorii de peste 1.000 de euro, pe care Memet i-ar fi pierdut la o partidă de rummy. Iusein Memet a refuzat să-i dea banii, moment în care cei doi au început să se înjure. Mai mult, alţi doi indivizi, fraţii lui Iusein Memet, au sărit în ajutorul acestuia, îmbrîncindu-l pe Gavrilă. Situaţia a degenerat imediat după ce Ion Gavrilă şi-a sunat prietenii din Constanţa, cerîndu-le ajutorul. După jumătate de oră, în faţa barului au sosit două autoturisme de lux, într-unul aflîndu-se Gelu Văduva şi Cătălin Lotreanu, nimeni altul decît fiul fostului şef al Secţiei 1 Poliţie Constanţa, cms şef Dumitru Lotreanu. În cea de-a doua maşină erau cinci indivizi, toţi membri ai grupării Văduva. Încolţiţi, Iusein Memet şi fraţii acestuia, Regep şi Cocoş, au devenit violenţi, încercînd să-l lovească pe cel căruia îi datorau bani. Potrivit martorilor, în acel moment, Gelu Văduva şi Cătălin Lotreanu au scos pistoalele şi au tras cîte două focuri în aer. Situaţia a fost cu greu ţinută sub control de poliţiştii din localitate, care au sosit imediat la locul incidentului. Criminaliştii au ridicat mai multe probe de pe stradă, printre care şi trei tuburi de cartuşe cu gaze. Membrii celor două grupări au fost duşi la sediul de poliţie, unde scandalul a continuat, indivizii acuzîndu-se reciproc. Pentru a menţine situaţia sub control, oamenii legii din Ovidiu au solicitat sprijinul trupelor DIAS din cadrul IPJ Constanţa. Şase scandalagii, printre care şi Cătălin Lotreanu, au fost amendaţi pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice. De asemenea cele două pistoale cu gaze folosite în timpul indcidentului au fost ridicate de poliţiştii Serviciului Arme, Explozibili şi Substanţe Toxice (AEST). Potrivit şefului serviciului AEST Constanţa, cms. şef Mihai Toporan, se va dispune reţinerea celor două arme, iar lui Cătălin Lotreanu şi Gelu Văduva li se va interzice pe viaţă deţinerea unui permis de port armă, întrucît cei doi au folosit armele în alte scopuri decît cel de autoapărare. Reamintim că fiul fostului şef al Secţiei 1 de poliţie Constanţa, Cătălin Lotreanu, nu este la primul incident armat de acest gen. În urmă cu un an şi jumătate, acesta a tras mai multe focuri, cu acelaşi pistol, într-o benzinărie din zona Pescărie, din Constanţa, alegîndu-se, la acea vreme, doar cu o amendă.