„Regret fapta, dar nu îmi reproşez nimic!”

Tribunalul Constanţa a audiat, ieri, ultimul martor din procesul lui Stelian Preda, cunoscut drept piromanul de la Policlina cu Plată, trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat şi distrugere. Maricela Violeta Gheorghiu a declarat că, în ziua atacului, a cumpărat ziare de la taraba Doinei Diaconu, iar cînd a vrut să plece, a observat toneta în flăcări. „M-am speriat foarte tare, era să iau şi eu foc. Vînzătoarea a ieşit arzînd din tonetă şi fugind disperată spre bulevardul Ferdinand, în direcţia în care am văzut un bărbat alergînd. Totul s-a desfăşurat foarte repede. Am întrebat-o pe femeie dacă îl ştie pe individ şi a zis că este nebunul de bărbat al ei, care a ameninţat-o mai demult că îi dă foc. Bărbatul nu a avut nicio clipă intenţia să o ajute pe femeia cuprinsă de flăcări!”, a povestit martora. În final, procurorul de şedinţă a cerut instanţei să îl condamne pe Stelian Preda la pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru infracţiunea de tentativă de omor şi să îl oblige să plătească spitalizarea Doinei Diaconu. La rîndul ei, femeia a zis că doreşte ca fostul concubin să plătească pentru ce a făcut deoarece a schilodit-o pe viaţă. Spre surprinderea tuturor, avocatul lui Preda a cerut judecătorilor să îl achite pe clientul lui, cu toate că a incendiat-o, cu sînge rece, pe mama copilului său: „Lipsa intenţiei de a ucide este motivaţia pentru care cer achitarea. El a vrut să o sperie, nu să o omoare, aşa că solicit reducerea pedepsei sub minimum prevăzut de lege şi revocarea măsurii arestării preventive cu consecinţa punerii de îndată în libertate a inculpatului”. Declaraţia lui Preda însă a stîrnit indignarea celor prezenţi în sala de judecată şi a Doinei Diaconu. „Regret ceea ce am făcut, nu trebuia să fac aşa ceva, trebuia să procedez altfel. Dar ea m-a despărţit de copiii mei cu o inimă aşa de rece, ca o criminală... Mi-a venit foarte greu să trăiesc fără ei. Nu am nimic să îmi reproşez”, a încheiat Stelian Preda. Potrivit rechizitoriului, incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 20 mai 2008. Atunci, Preda a apărut pe strada Ştefan cel Mare şi s-a oprit în faţa tarabei de ziare la care lucra Doina Diaconu, femeia alături de care trăise cîţiva ani şi cu care avea un copil minor. Părăsit de concubină, inculpatul nu a suportat ideea şi a încercat de numeroase ori să o aducă înapoi, acasă. Martorii au relatat că cei doi s-au certat preţ de cîteva minute, după care acesta a plecat şi s-a întors după o jumătate de oră. Fără o vorbă, a ridicat copertina tarabei şi a aruncat pe femeie un lichid dintr-o sticlă, i-a dat foc cu bricheta şi a fugit. Imediat, un trecător i-a sărit în ajutor femeii şi a stins flăcările cu ceaiul dintr-o sticlă pe care o avea la el. Transportată de urgenţă la spital, medicii au intervenit şi au pus diagnosticul arsuri gradele 2 şi 3 pe faţă, mîini şi torace, în total pe 30% din suprafaţa corpului. Medicul legist a stabilit că femeia are nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea rănilor provocate de fostul concubin.