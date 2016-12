Regretul lui Roy Hodgson

Supărat după ce echipa sa a ratat calificarea în semifinalele EURO 2012 după executarea loviturilor de departajare, duminică seară, la Kiev, 2-4 cu Italia, selecţionerul Angliei, Roy Hodgson, a declarat că acestea nu au prea mare legătură cu fotbalul.

„Am muncit mult, am dat totul, am trecut peste crampe şi probleme fizice. Am încercat. Nu am jucat pentru a ajunge la penalty-uri. Ne-am apărat foarte bine şi nu am ştiut să profităm de ocaziile avute. Jucătorii au executat penalty-uri la antrenamente, mai ales că a devenit o mică obsesie în fotbalul englez. Şi au fost foarte buni, dar este imposibil să fie la fel şi în meci. Aveam cinci executanţi foarte buni, dar doi au ratat. Am fost neînvinşi în 120 de minute. Am pierdut pentru că nu reuşim să ne impunem la loviturile de departajare, iar sincer să fiu, acestea nu au prea mare legătură cu un meci de fotbal”, a declarat Hodgson, care a mulţumit fanilor, regretând că nu le-a putut oferi calificarea. Selecţionerul a lăudat şi gazdele competiţiei, subliniind că Anglia a fost foarte bine primită la Kiev, Doneţk, dar şi la baza de cantonament din Polonia.