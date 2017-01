„Regula celor trei extracomunitari“ aplicată jucătorilor de la Academia Hagi şi Viitorul

Sâmbătă, la conferinţa de presă premergătoare meciului dintre FC Viitorul şi Astra Giurgiu, programat duminică, de la ora 18.00, la Academia Hagi de la Ovidiu, managerul tehnic al Viitorului a abordat, din nou, şi subiectul legat de “dialogul” comunicatelor în privinţa modului în care sunt selecţionaţi jucătorii la loturile naţionale de juniori. Gică Hagi încă aşteaptă un răspuns concret legat de neconvocările unor jucători şi nu legat de procente şi de alte aspecte care se doresc a fi incluse în programul... „Alternativa Hagi”. Ultima nemulţumire lui Gică Hagi este legată de neconvocarea lui Andrei Ciobanu în reprezentativa Under 19, autorul a trei goluri pentru Viitorul în Liga Campionilor la tineret, pentru că acesta se juca în cameră, puţin după ora 22.30, împreună cu Florinel Coman, fotbal la... play-station, FIFA Games.

În privinţa invitaţiei preşedintelui Răzvan Burleanu la o întâlnire, Gică Hagi a răspuns că nu se poate vedea cu cei care se ocupă de partea administrativă în cadrul Federaţiei Române de Fotbal, pentru că se ocupă de partea tehnică.

„Vreau să mă înţelegeţi cu toţii. Eu vorbesc cu partea tehnică, pentru că sunt implicat foarte adânc în fotbalul românesc. Doar de lucrurile mele tehnice. Am spus lucruri foarte clare. Când vorbesc despre fotbal eu vorbesc despre calitate, nu de cantitate. Am vorbit doar despre anumite convocări. Dacă noi suntem campioana României la juniori este normal să avem mulţi jucători convocaţi, dar au dispărut unii jucători valoroşi. Am pus pe masă cinci nume (n.r. - Ianis Hagi, Mitriță, Bălașa, Cristi Manea şi Florin Tănase). Legat de Ianis, iar se face o diversiune. Anul trecut nu a fost convocat nici măcar la antrenamente. Ianis a fost primul care a intrat în „Alternativa Hagi” legată de promovările la loturile naţionale. Dacă Ianis nu este bun, vreau să primesc răspunsuri legate de celelalte nume. Unde au dispărut Cristi Manea şi Bălaşa?”, a spus Gică Hagi.

„E DIRECTIVĂ CA PE TIMPUL LUI CEAUŞESCU”

În ultima perioadă, Gică Hagi a remarcat faptul că la loturi nu sunt chemaţi mai mult de trei jucători de la Academia Hagi sau Viitorul la fiecare categorie de vârstă. „Pe vremuri exista regula cu trei extracomitari într-o echipă. Acum nu se vrea, e rea voinţă, e directivă ca pe timpul lui Ceauşescu. Fără promovare. Nu-i convocaţi. Regula celor trei extracomunitari este aplicată jucătorilor de la Academia Hagi sau Viitorul. Poate că ai mei sunt consideraţi extracomunitari. Oricum, eu nu decid, nu sunt considerat important pentru fotbalul românesc, nu contează opinia mea. Eu, Gheorghe Hagi, am jucat şi am luptat pentru fotbalul românesc şi de aceea îmi permit să vorbesc. Sunt pragmatic, concret. Vom vedea unde vom ajunge. Am spus că în 2020 la echipa naţională de seniori vor fi zece jucători de la Academia Hagi. Acest lucru nu mai e valabil. Dar trei sau patru tot vor ajunge de nivel foarte mare, pentru că sunt buni, i-am crescut. Eu îi numesc soldaţi americani, pentru că mulţi dintre ei au suferit, au plecat de acasă de la 15 ani şi s-au sacrificat. Doresc să ajungă fotbalişti. A fost greşeala mea că am spus acel lucru, cu zece jucători”, a declarat managerul tehnic al Viitorului.