Regulamente FBI clasificate permit spionarea jurnaliștilor fără mandat judecătoresc

Regulamente clasificate ale FBI, recent dezvăluite de site-ul The Intercept, permit obținerea înregistrărilor telefonice ale unor jurnaliști, cu aprobarea a doar doi oficiali din cadrul agenției, fără a mai avea nevoie de mandat judecătoresc. Regulamentele, care datează din 2013, se referă la utilizarea de FBI a dispozițiilor de securitate națională (NSL) și permit agenției să obțină înregistrările telefonice ale jurnaliștilor vizați de NSL cu aprobarea a doar doi oficiali din FBI, șeful departamentului legal și directorul adjunct al Departamentului de Securitate Națională. Astfel, FBI poate obține aceste înregistrări fără mandat judecătoresc și fără a mai avea obligația de a informa organizația media vizată. Documentul a fost publicat pe site-ul The Intercept fără citarea unei surse, fiind descris drept o anexă clasificată a Ghidului pentru operaţiuni şi investigaţii interne al FBI (DIOG) şi datat 16 octombrie 2013. Reuters nu a putut confirma autenticitatea documentului publicat de The Intercept.

Purtătorul de cuvânt al FBI, Christopher Allen, a refuzat să comenteze informațiile. The Intercept este o publicaţie online lansată în anul 2014, de First Look Media, care a fost creată şi finanţată de Pierre Omidyar, fondatorul companiei eBay. Editorii site-ului sunt Glenn Greenwald, Laura Poitras şi Jeremy Scahill, aceștia fiind implicaţi în publicarea dezvăluirilor din cazul Edward Snowden, un consultant al Agenţiei americane de Securitate Naţională, notează Reuters.