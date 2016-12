Regulamentul Camerei Deputaţilor, după placul PDL

Deputatul PNL Horea Uioreanu a avertizat, vineri, că liberalii se vor adresa Curţii Constituţionale dacă plenul Camerei Deputaţilor va adopta modificările Regulamentului de funcţionare în forma propusă de Comisie. În plus, deputatul i-a acuzat pe parlamentarii Coaliţiei de guvernare că vor „să o ajute pe Roberta Anastase să fure în continuare la vot”. Potrivit unui comunicat al deputatului, în şedinţa de joi a Comisiei s-a adoptat un amendament care modifică articolul 31 al Regulamentului Camerei şi care stipulează faptul că materialele înscrise pe ordinea de zi a Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor se vor aproba sau se vor respinge cu votul majorităţii celor prezenţi, nemaifiind necesară întrunirea cvorumului. Uioreanu consideră că prevederea încalcă şi principiile democratice ale unui stat de drept şi „instaurează dictatura minorităţii asupra majorităţii”. „Aceiaşi domni, dornici să demonstreze că sunt asemeni şefului lor pe linie politică, profesorul de drept neconstituţional Emil Boc, au mai fost pe punctul de a decide şi sporirea atribuţiilor pe care le are şeful Camerei Deputaţilor. Ei au vrut să-i dea Robertei Anastase puterea de a întocmi de una singură programul de lucru şi ordinea de zi a şedinţelor Camerei. Aceste modificări aprobate de deputaţii puterii sunt, în opinia mea, o dovadă a faptului că actuala coaliţie de guvernare nu mai are majoritatea şi doreşte să obţină cu orice preţ controlul asupra Biroului Permanent, inclusiv prin nesocotirea principiilor fundamentale înscrise în Constituţie”, susţine deputatul PNL.