Reguli noi pentru casele de schimb valutar

Începând cu 16 ianuarie 2010 va intra în vigoare Ordinul 632/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de schimb valutar. Noul ordin impune reguli mult mai stricte în ceea ce priveşte modul de afişare a cursurilor practicate, atât în interiorul, cât şi in exteriorul casei de schimb valutar. În exteriorul casei, cursurile de schimb se înscriu pe suport sau panou unic într-o culoare contrastantă faţă de culoarea de fond a panoului, iar în interior datele vor fi înscrise pe un suport unic, pagină format A4, fontul utilizat fiind times new roman, 20, bold. Afişarea se va face în câmpul vizual al consumatorului care efectuează tranzacţia. Operatorii economici trebuie să informeze consumatorul, în scris, înainte de operaţiunea de schimb valutar, asupra cursului practicat şi asupra sumei ce urmează a fi înmânată consumatorului, prin completarea unui formular de acceptare a tranzacţiei (în română şi engleză) - tipărit pe format A4, vizibil, times new roman, 12, negru pe fond alb, ce va fi semnat pe ambele părţi. Operatorul trebuie să facă dovada că a fost informat în scris consumatorul înainte de efectuarea tranzacţiei. Consumatorul, în cazul în care constată neconcordanţe între cursul valutar afişat şi cel menţionat în formularul de acceptare a tranzacţiei sau pe bonul fiscal, are dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 24 de ore, anularea tranzacţiei.