Reguli pentru operatorii din turism

Guvernul a hotărît ca spectacolele în aer liber, emisiunile TV şi filmele vizionate în teatrele de vară sau în corturi amplasate pe plajă vor putea fi organizate între orele 1.00 noaptea şi 8.00 dimineaţa, dacă sînt respectate limitele maxime de zgomot prevăzute în legislaţia actuală. Ministrul Turismului, Elena Udrea, a anunţat, ieri, la finalul şedinţei Guvernului, că astfel de activităţi nu pot avea loc decît cu respectarea prevederii legale în vigoare care interzice orice tip de activitate care depăşeşte normele legale în ceea ce priveşte nivelul de zgomot. „Măsura este menită să încurajeze activităţile de divertisment şi agrement în staţiunile turistice dar, în acelaşi timp, sîntem cu toţii obligaţi să respectăm condiţiile legale cu privire la limitele de zgomot admise în acest moment”, a spus ministrul Turismului. Hotărîrea de Guvern prevede, de asemenea, că proprietarii structurilor de primire turistice nu mai sînt obligaţi să înnoiască certificatele de clasificare la fiecare trei ani. Proprietarii de structuri de primire turistice vor fi clasificaţi o singură dată, iar ulterior, certificatul de clasificare poate fi retras sau structura de primire poate fi declasificată în condiţiile în care, la sesizare sau la un control din oficiu din partea reprezentanţilor Ministerului Turismului, se constată că nu mai sînt respectate criteriile şi condiţiile care au stat iniţial la baza acordării respectivului certificat de clasificare. Termenul pînă la care aceştia îşi pot depune cererile de obţinere a acestor certificate a fost redus de la 60, la 30 de zile. „Avînd în vedere că numărul de angajaţi ai Ministerului Turismului, de la departamentul de avizare şi control, a crescut, ne-am gîndit că termenul de 30 de zile este suficient ca să soluţionăm o cerere de clasificare venită din partea proprietarilor de structuri de primire turistică”, a arătat Udrea. Actul normativ mai stabileşte, totodată, obligaţia propietarilor de structuri de primire turistice de pe litoral să ţină deschise unităţile pe toată durata sezonului estival, respectiv între 1 mai şi 30 septembrie. În plus, “în scopul protecţiei turiştilor şi al alinierii la standardele europene privind calitatea serviciilor”, proprietarii sau administratorii structurilor de primire turistice au obligaţia să respecte mai multe reguli de bază, printre care asigurarea unei temperaturi minime de 18°C în timpul sezonului rece, în spaţiile de cazare şi de servire a mesei. Potrivit proiectului de act normativ, structurile turistice care nu funcţionează la data de 15 mai a fiecărui an vor fi amendate cu 10.000 de lei, în timp ce unităţile care nu funcţionează la data de 1 iunie a fiecărui an vor primi o amendă de trei ori mai mare. Penalizările se vor ridica la 40.000 de lei pentru structurile de primire care nu funcţionează la data de 15 iunie a fiecărui an, iar unităţile care nu sînt deschise la data de 1 iulie vor fi amendate cu 50.000 de lei şi li se va retrage certificatul de clasificare.