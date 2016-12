Reîncepe distracţia de weekend

Începutul unui nou weekend aduce, aşa cum e firesc, numeroase evenimente concertistice prin cluburile din oraş. Tinerii se pregătesc din nou de petrecere, în această seară, care se anunţă a fi bogată în concerte şi party-uri animate de mix-urile unor DJ talentaţi, iar distracţia va fi în toi, la noapte, indiferent de rezultatul meciului de fotbal Ungaria - România.

ALEX MICA, LIVE Solistul Alex Mica, interpretul hit-urilor „Dalinda” şi „Breathe”, va susţine, astăzi, un concert exploziv, alături de Mr. Sax, în clubul Crush. Show-ul oferit de cei doi artişti este programat să înceapă după miezul nopţii, însă distracţia din club va începe de la ora 22.30, iar preţul unui bilet este de 20 de lei.

DJ-II DESCHID CALEA PARTY-URILOR Şi în seara aceasta, ca în majoritatea nopţilor de weekend, DJ-ii vor fi „la putere” prin cluburi. În acest sens, unul dintre cei mai de succes DJ din Elveţia, DJ Hands Solo, va mixa, în această noapte, în premieră la Constanţa, în clubul Fratelli. De asemenea, DJ-ii Minus şi Polochord vor mixa în localul Hangout Movement, iar în clubul The Place are loc petrecerea „We Love Friday”, în cadrul căreia mixează DJ Pity G. Un alt party interesant al serii este organizat în clubul Cafe del Mar, acolo unde are loc petrecerea „Free Shots”, care, după cum sugerează şi denumirea ei, nu are cum să nu fie pe placul amatorilor de shot-uri.

CONCERT ŞI PARTY CU HIP HOP Rapper-ul Carbon îşi va lansa, în această seară, şi la Constanţa, noul său album, intitulat „Elemente instabile”. Artistul se va întâlni cu fanii de la mare, după ora 22.00, în clubul Goblin, unde va susţine concertul de lansare a celui mai recent material discografic. Invitaţi speciali ai show-ului sunt rapperii Grigo, Nwanda şi Stres. De Pre şi Afterparty se va ocupa, conform tradiţiei clubului, Chesarion de la Blazing Vibez. Preţul biletelor este de 15 lei.

Tot în această seară, de la ora 22.30, clubul Heaven\'s Hell organizează petrecerea „Constangeles Gangsta\'Z Paradise”, cu muzică hip hop şi R&B, intrarea fiind liberă.