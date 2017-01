Reîncepe „Marea Debarasare”

A treia ediţie a campaniei de colectare a deşeurilor electrice şi electronice, denumită „Marea debarasare”, va începe pe 4 octombrie. Campania a fost lansată de ministrul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Attila Korodi, în anul 2007, ultima acţiune de colectare a deşeurilor electronice şi electrocasnice de la populaţie avînd loc pe 19 aprilie 2008. Concomitent cu cea de-a treia ediţie a campaniei „Marea Debarasare” se va lansa, la nivel naţional, o altă campanie asemănătoare, prin care, în fiecare sîmbătă, timp de un an, se vor organiza colectări de deşeuri de echipamente electrice şi electronice. Ministrul Korodi a precizat şi că, dacă pînă în prezent, campania de colectare s-a adresat exclusiv locuitorilor din mediul urban, noutatea din această toamnă constă în organizarea unei acţiuni de colectare şi în zona rurală, sub forma unui proiect pilot, care se va desfăşura în doar două judeţe. „Deocamdată nu am fost anunţaţi în legătură cu începerea celei de-a treia ediţie a campaniei Marea debarasare. Nu ştim cînd va începe sau cum se va desfăşura”, a declarat directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Constanţa, Adrian Manole. Obiectivul campaniei este strîngerea a patru kilograme de deşeuri electrice şi electronice pe cap de locuitor, anual. În 2008, obiectivul nu a putut fi atins pe plan local. „La nivelul judeţului Constanţa nu am reuşit să colectăm nici măcar un kilogram de deşeuri pe cap de locuitor”, a afirmat Adrian Manole. Ministrul Korodi este optimist însă atunci cînd vine vorba de numărul de kilograme de deşeuri electrice şi electronice colectate în 2009, fiind sigur că, anul viitor, ţinta va fi atinsă.