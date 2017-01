Reîncepe „vânătoarea” de arbitri în Campionatul Judeţean de fotbal?

02:03:02 / 13 Mai 2015

Ptr unul care știe ...........ce îngroapă pisica

De ce este Carja cioban?nu are nici o legătura,la ajf vine aproape in fiecare zi,si sa știi ca este observator la liga 2 Gufa se implica in munca de birou mai mult decât iti imaginezi tu,Bety ce treaba are cu ajf-ul,participa doar la sedintele comitetului executiv si ridica mana ca toți ceilalți dar daca nu ar exista mâncători de rahat ca tine ar dispărea farmecul fotbalului autohton