Confederaţia Sindicală \"Cartel Alfa\" protestează faţă de reincluderea în proiectul Legii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) a unor prevederi prin care liderii de sindicat sunt obligaţi să facă publice declaraţiile de avere şi de interese, considerată o metodă \"comunistă\" a parlamentarilor. \"Declaraţia de avere şi cea de interese trebuie făcută publică de persoanele care au acces la banii publici, respectiv de către demnitari, miniştri, parlamentari, preşedinţi de consilii judeţene, prefecţi, membrii ai Consililul Economic şi Social, sau în Consiliile de Administraţie ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat, dar nu de către liderii de sindicat care nu au nicio tangenţă cu banii publici, pentru că reprezentanţii sindicali nu sunt remuneraţi de la bugetul de stat. Considerăm că asistăm la un act de profundă discriminare, prin care se încearcă exercitarea unei presiuni asupra sindicatelor şi culpabilizarea liderilor de sindicat, prin promovarea ideii că, liderii de sindicat sunt un factor de corupţie şi singurii vinovaţi pentru dificultăţile majore, economice şi sociale pe care le traversează România. O metodă \'comunistă\' pe care se pare că parlamentarii actuali nu au uitat-o\", arată preşedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu. În opinia celor de la Cartel Alfa, liderii de sindicat care sunt angajaţi în instituţii publice (precum funcţionari publici, membrii în CA ale instituţiilor publice, membrii CES) este perfect normal să facă, cum au şi făcut-o până acum, aceste declaraţii de avere şi interese. \"Ceea ce trebuie precizat este că toţi reprezentanţii aleşi ai sindicatelor membre ale CNS „Cartel Alfa” prezintă, oricum, atât declaraţii de avere cât şi de interese în cadrul forurilor statutare interne, pentru că fiecare are de apărat imaginea, competenţa şi integritatea sa publică precum şi pe cele ale CNS “Cartel ALFA”\", mai arată Hossu. Amintim că marţi, în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, s-a revenit la vechea formă a Legii ANI, aşa cum fusese transmisă către Senat, înainte de a fi declarată neconstituţională. Astfel, s-au reintrodus în actul normativ comisiile de anchetă de pe lângă curţile de apel. De asemenea, în formularele privind declaraţiile de avere demnitarii vor trebui să treacă nu numai conturile, imobilele şi terenurile, dar şi bijuteriile şi cardurile de credit. S-a lărgit de asemenea şi sfera persoanelor obligate să depună declaraţii de avere, incluzându-se membrii Consiliului Economic şi Social şi liderii confederaţiilor sindicale. În plus, în declaraţiile de interese vor figura, aşa cum a cerut preşedintele Băsescu în cererea de reexaminare adresată Parlamentului, contractele care vor fi sau sunt derulate cu statul de către demnitari. Raportul Comisiei juridice asupra legii ANI va fi supus săptămâna viitoare, luni, votului plenului Camerei, urmând să meargă apoi la Senat, for decizional.