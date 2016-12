Reindustrializare, privatizare, bugetari concediaţi

„SĂ NU RĂMÂNĂ MAI NIMIC!” România trebuie să se reindustrializeze şi să-şi dezvolte industriile de vârf, concomitent cu privatizarea majorităţii companiilor de stat, a declarat ministrul Economiei, Varujan Vosganian, în cadrul unei emisiuni televizate. „Toate companiile de stat trebuie privatizate, în afară de Hidroelectrica, Transgaz, Transelectrica, reactoarele pe care le-am construit şi poate anumite componente ale industriei de apărare şi căilor ferate. Oricum, rulmenţi ca suedezii nu o să facem, aşa că e bine să ardem nişte etape şi să ţintim industriile de vârf. Ar fi foarte îmbucurător să nu mai rămân cu aproape nimic, pentru că un ministru nu trebuie să fie un super-director al sectorului de stat”, a spus Vosganian. Pe de altă parte, ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, spunea recent că Hidroelectrica, companie aflată în insolvenţă de la jumătatea lui 2012, ar trebui divizată; în acest context, ideea înfiinţării unor companii mixte de energie a fost reluată în mass-media. Ce părere are Vosganian despre asta? „În 2007 - 2008, când eram ministrul Economiei, nu am încurajat iniţiativa, din mai multe motive: în primul rând, eram angrenat într-un proces de listare la bursă, iar în al doilea rând, erau nişte branduri şi fiecare avea un program amplu de investiţii. La acea vreme, companiile nu erau obligate să dea la bugetul de stat 85% din profit, aveam şi planul pentru cablul subteran cu Turcia, aşa că am zis să nu schimb nimic. Spargerea lor însemna management nou, renegociere a tuturor contractelor cu băncile şi listări la bursă. Nu vroiam să irosesc timp, pentru că investiţiile şi dezvoltarea erau prioritare”, a arătat Vosganian.

MAI PUŢINI BUGETARI În acelaşi timp, numărul de angajaţi din sectorul bugetar trebuie redus, dacă vrem să ajungem undeva, apreciază ministrul Economiei. „Guvernul Ponta are un rol istoric. Trebuie să fie primul Executiv al societăţii deschise şi economiei de piaţă, să nu sprijine doar administraţia, în detrimentul societăţii civile. Astfel, până la jumătatea anului vom face un audit foarte sever în sectorul bugetar, ca să stabilim numărul optim de angajaţi”, consideră Vosganian. Potrivit ministrului, numărul de bugetari trebuie redus până în 2018, interval în care numărul locurilor de muncă din economie ar trebui să urce cu cel puţin un milion. „Nu este ca decimarea la întâmplare a legiunilor romane. Totul se face după un audit. La AVAS, spre exemplu, avem vreo 270 de persoane... cred că putem reconfigura la 210 - 220. Probabil că în unu - doi ani vom mai reduce o dată”, a conchis Varujan Vosganian.