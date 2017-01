Reînfiinţarea Ministerului Turismului, susţinută în continuare de factorii din domeniu

Patronatele din turism regretă decizia Curţii Constituţionale potrivit căreia trecerea Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT) în subordinea directă a primului ministru a fost declarată anticonstituţională şi susţin, în continuare, reînfiinţarea Ministerului Turismului. "Nu am căderea să contest o decizie a Curţii Constituţionale, însă regret că, în felul acesta, ANT îşi pierde independenţa de care s-ar fi bucurat, fiind în subordinea directă a primului ministru, şi nu doar un simplu departament în Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT)", a declarat preşedintele Patronatului Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), Gheorghe Fodoreanu. El a adăugat că deşi în majoritatea ţărilor europene, instituţiile de autoritate din turism sînt departamente subordonate diferitelor ministere, acest lucru nu se poate aplica în România pentru că turismul nostru nu a atins încă gradul de dezvoltare din UE. “Ar fi fost bine ca, măcar cîţiva ani ANT să rămînă un organism independent, astfel încît turismul românesc să poată progresa mai repede”, a declarat Fodoreanu. Punctul de vedere al ANAT Bucureşti este susţinut şi de către preşedintele ANAT Regiunea Sud-Est, Corin Martin. La rîndul său, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Organizatorilor Profesionişti de Conferinţe şi Expoziţii (RCB), Paul Mărăşoiu, a declarat că turismul românesc nu se poate dezvolta decît în condiţiile în care se va reînfiinţa un Minister al Turismului, al cărui conducător să stea la masă, în condiţii de egalitate, cu ceilalţi miniştri ai Guvernului şi să aibă acces la adevăratele pîrghii decizionale. “Orice altă variantă nu este decît un paliativ, care nu rezolvă problema. În contextul actual, în care se petrec aşezări şi reaşezări ale algoritmului politic şi în care se reîmpart sferele de influenţă, mă întreb: pe cine interesează, de fapt, soarta turismului românesc?", a spus Mărăşoiu. “Povestea cu UE care nu ne permite să avem un Minister al Turismului este pentru cei care nu cunosc cum stau, de fapt, lucrurile", a adăugat preşedintele RCB. “Pînă şi ministrul Berceanu a declarat, la un moment dat, că nu s-ar opune scoaterii ANT din subordinea unui minister şi-aşa supradimensionat. Este nevoie de o reglementare pe piaţa românească a turismului, iar această reglementare nu poate fi făcută decît de un Minister al Turismului independent, cu putere decizională reală şi cu acces la fondurile structurale", a mai spus Paul Mărăşoiu. Decizia Curţii Constituţionale a fost primită cu regret şi de către reprezentanţii Asociaţiei Patronale Mamaia. “Noi am dorit trecerea ANT în subordinea primului ministru pentru a crea o autonomie mai mare pentru turismul românesc. Prin acest lucru ar fi existat mai puţini şefi, iar deciziile s-ar fi putut lua mult mai repede, fără a fi necesare prea multe aprobări. Regretăm decizia Curţii Constituţionale pentru că noi am dorit doar ca procesul decisional din turism să decurgă mult mai uşor. Nu pot comenta decizia Curţii Constituţionale”, a declarat vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Andrei Trandafir.