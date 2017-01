Reîntîlnire cu Mateescu şi Rombescu

Formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa se pregăteşte intens pentru sezonul 2008-2009, care va debuta pe 14 septembrie. După ce a participat la turneul de pregătire de la Zalău, echipa constănţeană a plecat, ieri, spre Varna, acolo unde astăzi va începe un puternic turneu internaţional, “Cupa Varna 2008”. Prima întîlnire a tomitanelor din cadrul competiţiei este programată astăzi, cu HC Uşkudar, de la ora 15.45. Este pentru a doua oară cînd formaţia constănţeană va înfrunta vicecampioana Turciei, prima întîlnire avînd loc tot la Varna, în turneul din 2007. Echipa noastră a cîştigat în urmă cu un an, 40-28, dar Uşkudar nu mai seamănă cu echipa de atunci. Calificată în cel de-al doilea tur din Cupa Cupelor, echipa turcă s-a întărit serios în această vară, printre achiziţii numărîndu-se şi două dintre cele mai bune jucătoare ale Tomisului din sezonul trecut, portarul Anca Rombescu şi interul Loredana Mateescu. De cealaltă parte şi formaţia de pe litoral a suferit multe schimbări în această vară, omogenitatea fiind principala problemă cu care se confruntă în acest moment Tomisul. Sîmbătă, tot de la ora 15.45, tomitanele vor da piept cu HC Kale Kichevo, urmînd ca ultima partidă, în compania echipei gazdă, să se dispute duminică, de la ora 17.30.

Cu ochii pe handbalistele “tricolore”

Chiar dacă în aceste zile vor susţine trei partide importante, handbalistele Tomisului îşi vor face timp şi pentru partidele României de la Jocurile Olimpice de la Beijing. Fosta componentă a României de la Jocurile Olimpice de la Sydney, din 2000, Mihaela Pîrîianu este sigură că echipa noastră nu are cum să piardă podiumul, după începutul în forţă al “tricolorelor”. “Cred că România ne va face o surpriză frumoasă la această Olimpiadă. O medalie va fi cu siguranţă a noastră. Am mare încredere în fete pentru că au acumulat încredere, iar echipa este mult mai omogenă acum”, a declarat actualul căpitan al Tomisului. Pîrîianu a explicat şi de ce nu se teme de faptul că elevele lui Tadici au turat prea tare motoarele la începutul competiţiei. “În primul rînd nu cred că este un început în forţă. Am văzut că fetele au evoluţii ascendente şi cred că de la partidă la partidă vor da mai mult. Îm plus, pregătirea fizică la noi a fost mereu puternică şi cu siguranţă nu vor cădea fizic. Mi-aş dori tare mult un podium în frunte cu România, urmată de Rusia şi Norvegia”, a încheiat handbalista constănţeană.