Reîntregirea salariilor bugetare, un vis valabil doar pentru PDL

MESAJUL DE LA COTROCENI Reîntregirile salariale, anunţate cu fast, duminică, de Traian Băsescu, reprezintă o nouă bătaie de joc la adresa românilor din întreaga ţară. Dovada de necontestat este că după anunţul şefului statului, pedeliştii au ieşit instant în public să anunţe că salariile bugetarilor vor fi majorate începând din iunie. Coincidenţa, bat-o vina, este că tot în iunie o să fie organizate alegeri locale, astfel că decizia portocaliilor e sinonimă cu populismul, în ciuda a ceea ce îngâna Băsescu, cum că el nu s-ar preta la aşa ceva! Nu, nicidecum, el face doar ce vrea poporul! Cu alte cuvinte, mesajul său a fost clar: dacă poporul vrea creşteri salariale, hai să anunţăm creşterea salariilor, că doar nu ne doare gura! Din fruntea PDL, liderul deputaţilor pedelişti, Mircea Toader, a fost cel însărcinat să anunţe trâmbiţatele creşteri. El a declarat, cu mare tam-tam, că revenirea salariilor la nivelul din 2010 este primul punct în programul de guvernare al premierului Mihai Ungureanu. Însă, pedeliştii s-au grăbit să anunţe public aşa-zisele recuperări salariale fără să se consulte cu partenerii de Coaliţie, care s-au trezit în faţa faptului împlinit decis deja de PDL. Vicepremierul Marko Bela i-a dat de gol pe portocalii, declarând că, la şedinţa Coaliţiei, de fapt nu s-a luat nicio astfel decizie. „Coaliţia nu a luat luni nicio decizie privind recuperarea salarială. Tangenţial s-au discutat şi alte probleme legate de bugetari, dar alte decizii nu s-au luat”, a fost declaraţia vicepremierului, anticipând o nouă ruptură între PDL şi UDMR.

CREŞTERILE SALARIALE = ABERATIE Decizia luată de PDL fără să stea prea mult pe gânduri a stârnit critici ample din partea conducerii Consiliului Fiscal. \"Reţeta asta de creştere a salariilor fără fundament economic am mai văzut-o şi înainte de criză şi ea s-a văzut într-o economie cu presiuni inflaţioniste şi deficit de cont curent. Dacă nu am o creştere de productivitate în economie ca să justifice creşterea salarială, totul se va vărsa în presiuni inflaţioniste şi deficit de cont curent\", a declarat preşedintele Consiliului Fiscal, economistul Ionuţ Dumitru. El compară soluţia invocată de Băsescu cu un mecanism imposibil de tip perpetuum mobile, care funcţionează folosind aceeaşi cantitate de energie pe care tot el o produce funcţionând. \"Asta e o chestie absolut aberantă - cresc salariile ca să-mi urce consumul şi aşa o să am şi venituri mai mari la buget. Păi ce, economia e perpetuum mobile?! Salariile mai mari trebuie să fie rezultanta unei economii care se formează mai bine. Baza solidă pentru creşterea salariilor este creşterea productivităţii. Dacă economia creşte mai mult şi mai bine, ai bază să creşti salariile, nu viceversa. Nu poţi argumenta să creşti salariile ca să ai consum\", a mai spus economistul.

MIROASE A MITUIRE Nici Opoziţia nu stă pe post de observator la măsurile populiste ale PDL. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a explicat că atât partidul său cât şi USL susţin mărirea salariilor bugetarilor, dar în condiţiile în care se iau măsuri economice şi sociale concrete. \"Nu se majorează niciun salariu, se dă ceva înapoi, sigur nu se dă înapoi cât aveau oamenii în 2010 pentru că nu se mai restituie nici sporuri, nici al treisprezecelea salariu. Se restituie suta de lei pe care o mai dădea un înaintaş al lui Băsescu în decembrie \'89\", a explicat Ponta. Nici de la Constanţa, majorările nu sunt văzute cu ochi buni. Senatorul Nicolae Moga a declarat că majorarea salariilor nu reprezintă nici măcar rata inflaţiei cumulată din 2010 până în prezent, care se ridică la aprox. 16,7% în condiţiile în care aşa-zisa majorare este 15%. „Guvernul ar trebui să dea înapoi mai mult de 30% românilor pentru că acesta este procentul real al tăierilor din 2010. Măsura este o păcăleală electorală cu scopul de a mai îmbuna din alegători”, crede Moga.