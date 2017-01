Rejudecaţi de Tribunal pentru violarea a două fete de 13 ani

Curtea de Apel Constanţa a decis, ieri, să trimită înapoi la Tribunalul Constanţa dosarul unor tineri acuzaţi de comiterea infracţiunilor de viol şi perversiuni sexuale. Răzvan Viorel Amarie, Ionuţ Daniş, Cristian Gheorghe Onicel, Laurenţiu Mădălin Răguşilă şi Daniel Nicula au fost trimişi în judecată pentru că au abuzat sexual două minore. Potrivit rechizitoriului, faptele comise au avut loc în 2004, însă atunci procurorii au decis neînceperea urmăririi penale din lipsă de probe. Părinţii fetelor violate au insistat şi au depus plîngeri peste plîngeri, pînă cînd au obţinut anchetarea şi judecarea celor patru indivizi. Actul de inculpare spune că, în ianuarie 2004, Ionela C., în vîrstă de 13 ani pe atunci, l-a cunoscut pe Onicel la o sală de box din Mangalia. Tînărul, care acum 4 ani avea 16 ani, s-a împrietenit cu puştoaica şi, după o lună şi jumătate, i-a cerut să întreţină relaţii sexuale cu el. Ionela l-a refuzat, ceea ce l-a înverşunat pe adolescent, care a bătut-o zdravăn. „Aventura” celor doi a continuat pe 7 februarie 2004, cînd fata a mers la o sală de internet cu cîteva prietene. La un moment dat, au apărut Onicel, Răguşilă şi Amarie. Din vorbă în vorbă, grupul a decis să plece spre casa unuia dintre ei. Ionela le-a spus poliţiştilor că nu a vrut să meargă, însă Onicel a ameninţat-o că îi mai aplică o corecţie corporală. Ajunsă la locuinţa unui amic al agresorilor, Daniel Nicula, Ionela a devenit ţinta atacurilor sexuale ale tinerilor. Nicula a dus-o cu forţa în dormitor, cu gîndul de a o viola, însă Onicel a intrat peste ei şi a preluat comanda. A lovit-o pe fata de 13 ani şi a forţat-o să întreţină relaţii sexuale cu el. Apoi le-a oferit-o şi amicilor lui. Abia după două săptămîni Ionela a avut curaj să le spună părinţilor ce a păţit şi tatăl ei a depus plîngere la Poliţie. Medicul legist care a examinat-o pe fată a confirmat că a fost bătută şi dezvirginată de curînd. Şi medicul psiholog a susţinut că fata are un comportament specific persoanelor abuzate sexual. Ionela C. nu a fost singura copilă violată de gaşca celor cinci tineri. La numai o zi de la siluirea Ionelei, indivizii au abuzat sexual de o altă copilă, tot de 13 ani. Georgiana Alexandra C., din Mangalia, susţine că a ieşit în oraş să se plimbe şi s-a întîlnit cu două prietene şi cu Răguşilă şi au mers acasă la acesta din urmă, unde se afla şi Nicula. Iniţial, ea a refuzat, dar a fost convinsă de amicele sale, care însă au abandonat-o imediat ce au intrat în locuinţă. Georgiana a vrut să fugă, dar Nicula a lovit-o cu un băţ şi a ameninţat-o cu un cuţit, apoi a forţat-o să întreţină raport sexual cu el. Între timp, în casă şi-a făcut apariţia şi Onicel, care a profitat de prezenţa Georgianei şi a obligat-o să întreţină relaţii sexuale cu el. Ca să nu rămînă mai prejos, Răguşilă şi Daniş au siliut-o şi ei pe fata de 13 ani, fără să ţină cont de rugăminţile acesteia de a fi lăstă în pace. Abia după două zile, fata i-a povestit psihologului şcolii ce a păţit şi aşa au aflat şi părinţii. Pe parcursul cercetărilor, tinerii au negat constant comiterea faptelor, susţinînd că totul s-a desfăşurat cu acordul fetelor. Motivul pentru care instanţa Curţii de Apel Constanţa a decis rejudecarea dosarului este că magistraţii de la Tribunal nu l-au citat legal pe Cristian Gheorghe Onicel. La momentul cercetării judecătoreşti, tînărul era plecat în altă ţară să muncească şi nu a fost audiat. Reamintim că Tribunalul Constanţa i-a condamnat pe cei cinci la pedepse grele cu închisoarea: Amarie - şase ani, Daniş - 12 ani, Onicel - 10 ani, Răguşilă şi Nicula - cîte 12 ani pentru fiecare.