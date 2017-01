Relațiile dintre România și Ucraina, dezbătute la ”Ovidius”

Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) a fost joi, 30 aprilie, gazda unei manifestări cultural-ştiinţifice unice la noi în țară, o conferință națională organizată de Centrul de Cercetări Științifice Interdisciplinare „Dumitru Stăniloae” al Universității „Valahia” din Târgoviște, în parteneriat cu UOC, sub patronajul Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. ”Universitatea „Ovidius“ este printre puținele universități, dacă nu chiar singura din România, care au abordat tema relațiilor dintre România și Ucraina, în dimensiunile de natură socio-culturală și politico-diplomatică dintre români și ucraineni, de-a lungul timpului”, a precizat prof. univ. dr. Gheorghe Anghelescu, de la UOC. Totodată, au fost invitați de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște membrul Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. Radu Ștefan Vergatti, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr. Cristian Troncotă, precum și istoricul și diplomatul prof. dr. Ion Constantin. În cadrul conferinței, s-au scos în evidenţă oameni, fapte şi evenimente cu semnificaţie majoră, care au marcat istoria legăturilor dintre români şi ucraineni în cadrul socio-cultural, etnico-religios, politico-diplomatic, economico-financiar, dar și în contextul geopolitic regional şi european din ultimele veacuri. ”Cu ucrainenii avem o istorie comună de sute de ani. Românii, care erau un popor închegat, au format entități statale. Ei au format legături cu ucrainenii. Încă din 1223, românii i-au ajutat să reziste în primul atac al tătarilor, în bătălia de la Kalka”, a povestit prof. univ. dr. Radu Ștefan Vergatti. Iar relațiile dintre cele două state continuă până în ziua de astăzi. ”Cu toate că istoriile celor două țări diferă, la momentul actual, la nivelul Președinției României există o comisie bilaterală româno-ucraineană, care are trei comitete. Unul se ocupă cu securitatea, altul cu mediul, iar cel de-al treilea are în grijă relațiile interculturale dintre cele două țări”, a spus decanul facultății de Teologie de la UOC, Bogdan Moise. Tot istoria este cea care a arătat că pe ucraineni și pe români îi leagă multe lucruri. ”Atât Ucraina, cât și România au experimentat o trecere dureroasă de la vechiul regim la situația actuală, o trecere la o economie de piață eficientă, o adaptare și mai dificilă la o democrație consolidată, precum și la formarea statului de drept”, a mai spus decanul facultății de Teologie.