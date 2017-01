Relatările presei străine privind situaţia din Tibet, ridiculizate în China

Chinezii de rînd iritaţi de ceea ce consideră relatări tendenţioase ale presei occidentale cu privire la recentele revolte din Tibet au o nouă modalitate de a-şi exprima nemulţumirea, printr-un cîntec care circulă pe Internet. Scris şi interpretat de un grup care se autointitulează Mu Rongxuan şi dublat de un videoclip în care apar, printre altele, imagini din presă care ar fi fost denaturate, versurile cîntecului cu titlul “Don\'t be too CNN” denunţă ceea numeşte relatările tendenţioase. “CNN jură solemn că ceea ce difuzează este adevărat, dar am descoperit treptat că este de fapt o iluzie”, potrivit versurilor interpretate de o femeie. Imaginile succesive înfăţişează presa chineză în magazine arse şi fumul ridicîndu-se deaspura oraşului Lhasa, capitala Tibetului. “Nu vă imaginaţi că un lucru spus iar şi iar presupune că minciunile vor deveni avertisment”, continuă cîntecul. O versiune a piesei împreună cu videoclipul pot fi găsite pe site-ul televiziunii oficiale chineze.

Guvernul chinez a calificat relatările presei străine referitoare la Tibet drept “o carte de exemple proaste”, deşi a izolat regiunea pentru cei din afară, în special pentru jurnalişti. Site-urile chinezeşti şi cele de chat au criticat relatările presei occidentale referitoare la Tibet, acuzînd ziarele şi posturile de televiziune că ignoră situaţia reală şi demonizează China în mod intenţionat. În replică, Dalai Lama a ameninţat, din nou, în cadrul vizitei sale în Seattle, că va părăsi funcţia pe care o deţine dacă violenţele din Tibet vor scăpa de sub control şi a dezminţit că ar susţine separarea regiunii de China. Liderul spiritual al tibetanilor a vorbit presei, la finalul seriei de conferinţe pe tema compasiunii ţinute pe coasta de vest a SUA, în cadrul primei sale vizite în străinătate după reprimarea violentă a manifestaţiilor din Tibet. Dalai Lama, în vîrstă de 72 de ani, a solicitat o anchetă internaţională independentă asupra manifestaţiilor şi represiunilor autorităţilor chineze. Totodată, a cerut tibetanilor să se abţină de la violenţe şi să nu perturbe pregătirile pentru Jocurile Olimpice. Lhasa a fost scena celor mai importante manifestaţii din Tibet de după 1949 împotriva autorităţilor de la Beijing, soldate cu un total de 20 de morţi potrivit autorităţilor chineze şi 135-140 conform estimărilor Guvernului tibetan aflat în exil.