Relaţia Primărie - Şcoală, inexistentă

Haos în unele instituţii şcolare din judeţul Constanţa! Deşi de la începutul noului an şcolar a trecut deja o lună, sunt încă şcoli care nu au directori desemnaţi pe funcţii, iar orele se desfăşoară fără o autoritate de conducere în şcoală. O astfel de situaţie este înregistrată la Şcoala cu clasele I-VIII Dumbrăveni, unde nu există o persoană desemnată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa (ISJ) în funcţia de director, în schimb există un înlocuitor al directorului, în numele fostei directoare, Ancuţa Măciucă, care are şi în acest an şcolar ore la unitatea de învăţământ pe care a păstorit-o un an şcolar întreg. Nemulţumirile cu privire la modul în care se desfăşoară procesul de învăţământ în Dumbrăveni au fost semnalate Primăriei din localitate. Drept urmare, Primăria a trimis două adrese la ISJ prin care semnala haosul din instituţia şcolară şi degradarea procesului de învăţământ ca urmare a lipsei unei conduceri, însă nu a primit un răspuns al instituţiei judeţene. Situaţia haotică din şcoală nu se limitează doar la inexistenţa unui director, Primăria Dumbrăveni semnalând că nu există niciun fel de colaborare între administraţia locală şi unitatea şcolară, iar şirul nemulţumirilor continuă. Primarul comunei, Gheorghe Cenuşă, susţine că şcoala nu are profesori calificaţi şi nu sunt ocupate toate catedrele din cauza fostului director care respinge „în mod intenţionat” unele cadre didactice şi le favorizează pe altele, pentru a rămâne ore neacoperite şi pentru a menţine plata cu ora. În adresa pe care Primăria a înaintat-o ISJ se atrage atenţia că „procesul de învăţământ nu se desfăşoară în interesul copiilor, ci numai în interesul unor cadre didactice”, pentru că profesorii „fac ore suplimentare din catedrele neacoperite”, ceea ce determină obţinerea unor rezultate proaste în procesul de învăţământ, aşa cum primarul a spus că s-a întâmplat anul şcolar trecut. „Fostul director al şcolii din Dumbrăveni şi-a asumat, şi în acest an şcolar, rolul de director al unităţii şcolare, deşi nu a fost numită de ISJ. Ea a trimis şi adrese către Primărie semnate cu titulatura de director şi o semnătură, dar fără un nume, deşi nu avea nicio calitate. Ca urmare a acestei situaţii, Primăria va întrerupe orice relaţie de colaborare cu şcoala până când va fi numit un director”, a declarat edilul din Dumbrăveni, subliniind că demersul său l-a adus şi la cunoştinţa ISJ-ului. La rândul său, fosta directoare a şcolii recunoaşte că se face plata cadrelor didactice şi cu ora pentru că profesorii care vin la şcoala din Dumbrăveni predau, chiar şi necalificaţi, mai multe materii, cum ar fi muzică sau desen, pentru a-şi completa orele. Primarul le sugerează celor de la ISJ să o numească director pe Claudia Anghel, care a mai avut ore la şcoala din Dumbrăveni şi care poate ţine ore de biologie pentru că, până în prezent, ele nu sunt acoperite cu un profesor calificat. Contactată de reporterii Telegraf, purtătorul de cuvânt al ISJ, Gabriela Costea, a declarat că, de fapt, postul de director a fost ocupat de Claudia Anghel, propunerea primarului, fără a putea preciza însă când a fost luată decizia şi de ce aceasta nu a fost comunicată Primăriei nici măcar aseară.