Relaţiile rasiale în SUA au ajuns la cel mai scăzut nivel în timpul lui Obama

Victoria egalității rasiale declarată odată cu alegerea primului președinte de culoare din istoria SUA este, de fapt, cel mai mare eșec tocmai în acest domeniu extrem de delicat. Dacă, la începutul primului mandat al președintelui Obama, americanii căzuseră în naivitatea de a-și imagina... concordia aproape absolută, acum se pare că toată lumea privește cu neîncredere pe toată lumea. Culmea este că tocmai afro-americanii recunosc acest lucru, după cum arată un recent sondaj de opinie!

Peste două cincimi din locuitorii de culoare ai SUA cred că poliţia din comunităţile în care locuiesc îi face să se simtă mai degrabă tensionaţi decât în siguranţă, arată rezultatele unui sondaj New York Times / CBS News. 69% dintre americani consideră că relaţiile interrasiale sunt în general proaste, acesta fiind unul dintre cele mai înalte niveluri de nemulţumire de când a avut loc, în anul 1992, revolta provocată de arestul brutal al afro-americanului Rodney King, care, după ce a comis un delict de circulație, a fost urmărit, oprit și lovit de poliția din California. În urma sondajului, care a fost efectuat vineri, la o zi după ce cinci poliţişti au fost ucişi în Dallas, Texas, până marţi, s-a constatat că şase din zece americani cred că relaţiile interrasiale se deteriorează, faţă de 38%, valoare înregistrată în urmă cu un an. Nemulţumirile de ordin interrasial au atins cel mai înalt nivel în timpul preşedinţiei lui Obama, același cu cel înregistrat în urma revoltei din 1992, provocată de achitarea poliţiştilor din Los Angeles după ce l-au bătut pe Rodney King. Relaţiile între cetăţenii americani de culoare şi poliţie au devenit atât de fragile încât peste jumătate dintre aceştia nu au fost surprinşi de atacul din Dallas. Aproape jumătate dintre cetăţenii americani albi au spus că nici ei nu au fost surprinşi de acest episod. În pofida afirmaţiei preşedintelui Obama la comemorarea victimelor din Dallas, potrivit căreia ”rasele în SUA nu sunt atât de divizate precum par“, sondajul evidenţiază faptul că oamenii de culoare şi cei albi au, în mod evident, viziuni diferite asupra rasei, în special în ceea ce priveşte tratamentul la care sunt supuşi afro-americanii de către poliţie. Întrebaţi dacă poliţia din majoritatea comunităţilor ar folosi mai degrabă forţa letală asupra unei persoane de culoare decât asupra unei persoane albe, trei pătrimi dintre afro-americani au răspuns afirmativ, în timp ce doar jumătate din cei albi au fost de acord cu acest aspect. 56% dintre cetăţenii albi au spus că rasa suspectului nu are nicio legătură cu uzul de forţă. Doar 18% dintre persoanele de culoare au afirmat acelaşi lucru.

Din păcate, schimbarea liderului de la Casa Albă nu aduce, garantat, revenirea la o stare de fapte mai bună în privința încrederii pe care și-o acordă reciproc persoanele de culoare și albii din SUA, mai ales că acum trebuie redresată măcar la nivelul de dinaintea primului mandat al lui Obama în fruntea SUA.