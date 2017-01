La Constanţa funcţionează un organism unic în Europa, Centrul de Studii şi Cercetări Religioase şi Juridico - Canonice al celor Trei Religii Monoteiste - CSCRJCTRM (mozaică, creştină şi islamică). Acest Centru este afiliat Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa şi a organizat, ieri, primul Simpozion internaţional, intitulat „Religia şi Dreptul şi impactul lor asupra societăţii umane”. „Acest simpozion legat de religie şi drept în cele trei religii monoteiste are rolul de a ne apropia cu adevărat. Dacă vorbim numai la nivelul periferic, la nivelul principial şi general, atunci nu putem ajunge la concluzii şi trăiri reale împreună. Aici este vorba despre o statuare a unor relaţii foarte profunde. Constatăm că este o zestre comună în cele trei religii şi chiar principii juridice comune. Dobrogea este unică în Europa prin viaţa armonioasă, de-a lungul secolelor, a tuturor etniilor şi a religiilor care au convieţuit aici şi este cu adevărat un etalon pentru Europa”, a rostit, în cuvîntul de deschidere, Înalt Prea Sfinţia Sa, prof.univ.dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului şi decanul Facultăţii de Teologie. La rîndul său, Iusuf Muurat, muftiul Cultului Musulman din România, a ţinut să precizeze că „sîntem parteneri în cadrul acestui simpozion şi nu numai, căci Centrul de Studii şi Cercetări Religioase şi Juridico - Canonice al celor Trei Religii Monoteiste s-a înfiinţat cu sprijinul comunităţii musulmane. Este un lucru inedit pentru noi toţi, iar eu am ţinut să evidenţiez locul legii islamice în cadrul societăţii româneşti şi am accentuat respectul care există în cadrul comunităţii noastre pentru valorile celorlalte religii şi, bineînţeles, buna convieţuire interetnică şi interreligioasă care există de secole pe aceste meleaguri”. Prof.univ.dr. Nicolae Dură, prodecanul Facultăţii de Drept şi directorul CSCRJCTRM a încheiat discursurile şi a invitat participanţii să-şi prezinte alocuţiunile. Lucrările Simpozionului au avut loc la sediul Arhiepiscopiei Tomisului şi au beneficiat de prezenţe de seamă: ambasadori, consuli, profesori universitari şi cercetători ştiinţifici, personalităţi ale lumi academice (teologi, jurişti, diplomaţi, filosofi etc.) şi înalţi reprezentanţi ai celor trei religii monoteiste (rabini, prelaţi ortodocşi şi catolici, pastori protestanţi şi muftii de peste hotare (Franţa, Italia, Spania, Germania, Bulgaria, Turcia, Israel, Iran, Rusia, Azerbaidjan, Republica Moldova, Georgia etc.). Simpozionul a fost organizat după chipul şi asemănarea CSCRJCTRM, adică în spiritul promovării dialogului interreligios şi intercultural şi încurajării abordării şi soluţionării marilor probleme cu care se confruntă omenirea zilelor noastre, şi care îşi revendică uneori şi un substrat religios, cultural, etnic etc., ca, de exemplu, extremismul şi fundamentalismul religios, xenofobia, terorismul, discriminarea, încălcarea flagrantă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului etc. Concluziile acestui simpozion vor fi publicate în Dyonisiana, revista CSCRJCTRM.