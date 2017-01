Reluarea procesului digitalizării şi tranziţia la digital, până în 2013

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) susţine tranziţia la televiziunea digitală terestră la nivelul anului 2013, şi nu 2015, aşa cum a stabilit Guvernul în luna august, printr-o hotărâre care a amânat cu trei ani data încetării transmisiei analogice de televiziune, a declarat, ieri, Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM. \"Procesul de tranziţie începuse. El s-a stopat şi s-a dat un nou orizont de timp. ANCOM susţine o readucere a acestui orizont de timp la nivelul anului 2013 şi nu 2015, alimentat de faptul că la nivelul Uniunii Europene se va aproba în această toamnă programul de politică a utilizării spectrului radio. Practic, există un teatru de opinii ca acel spectru care va fi disponibilizat în zona audiovizualului spre alte utilizări - spre transmisii de date, telefonie mobilă de generaţia a patra - va trebui să fie disponibil la 1 ianuarie 2013. Va trebui să ne adaptăm şi noi la cerinţele europene. Noi am făcut o propunere în acest sens Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi cred că se va merge spre această cale\", a spus Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM, ieri, la Zilele Franco-Române ale Audiovizualului şi Cinematografiei, organizate la Bucureşti. Totodată, Cătălin Marinescu consideră că procesul de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră \"se va reporni cât de curând\". \"Chiar dacă există o întârziere în trecerea de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră, cu siguranţă autorităţile române se vor adapta şi vor încerca să reia procesul într-un ritm mai alert\", a spus Marinescu. \"Sunt convins că, până la primăvara viitoare, vom avea deţinătorii de licenţe şi vom avea televiziune digitală terestră în România\", a mai spus Marinescu. El a explicat că, pentru repornirea întregului proces, este necesar ca strategia de tranziţie la televiziunea digitală să fie actualizată şi aprobată printr-o nouă Hotărâre de Guvern. Ulterior, ANCOM va putea să repornească licitaţia pentru acordarea primelor licenţe de TV digitală (multiplexe).

Totodată, preşedintele ANCOM a mai spus că, în prezent, sunt mai multe modalităţi prin care se transmit programele audiovizuale în România. \"Cablul a ajuns aproape de 70%, conform statisticilor noastre, la sfârşitul anului trecut, deci televiziunea prin cablu, reţelele de cablu sunt o componentă importantă în retransmisia programelor audiovizuale. Şi avem 2,6 milioane de case din România conectate la cele cinci platforme de satelit. Cablul şi satelitul nu vor fi afectate de tranziţia de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră. Vor fi afectaţi cei care recepţionează prin antenă, care în România sunt relativ puţini\", a spus Cătălin Marinescu. El a mai afirmat că, după părerea lui, \"impactul tranziţiei va fi mai mic\", mai ales că în România se va putea face şi o perioadă de simulcast şi se va emite şi analogic şi digital. \"Însă o problemă importantă este identificarea celor care recepţionează prin antenă, pentru că ei nu sunt abonaţi. Nu există o statistică a lor\", a explicat Marinescu.

Şi Ioan Onisei, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), a susţinut în cadrul Zilelor Franco-Române ale Audiovizualului şi Cinematografiei necesitatea relansării procesului de tranziţie la televiziunea digitală terestră. \"În România, procesul este de-abia la început. Am încercat să îl începem într-un ritm relativ accelerat şi acum ne gândim să-l relansăm. Şi cu meritul CNA, în noua Lege a audiovizualului am introdus pentru prima oară acele dispoziţii care să permită României trecerea de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră. Am fost prima ţară care am implementat prevederile Directivei privind serviciile media audiovizuale. Potrivit Legii audiovizualului, în perspectiva implementării digitalizării, toţi titularii de licenţe analogice vor primi din partea CNA licenţa digitală. Radiodifuzorii au dreptul - capacitatea indiscutabil o au - să îşi aleagă operatorul de multiplex prin intermediul căruia îşi vor transmite programele. Legea prevede ca procesul de tranziţie să se facă printr-o strategie, care urmează să fie aprobată printr-o Hotărâre de Guvern\", a explicat Ioan Onisei.