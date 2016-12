R.E.M. a ajuns la capăt de drum

UN DEZNODĂMÂNT NEAŞTEPTAT După 31 de ani de activitate, trupa americană de rock alternativ R.E.M., unul dintre cele mai importante nume ale muzicii ultimelor decenii, s-a destrămat, au anunţat componenţii ei, pe site-ul oficial. Membrii trupei se declară satisfăcuţi de realizările din cariera comună şi ţin să mulţumească tuturor celor le-au ascultat muzica. ”Sper că fanii noştri realizează că decizia de a ne despărţi nu a fost una uşoară. Toate lucrurile, însă, trebuie să aibă un sfârşit, iar noi am ţinut să punem punct aşa cum trebuie, în felul nostru”, a spus solistul vocal al trupei, Michael Stipe. ”Plecăm cu un mare sentiment de împlinire şi recunoştinţă pentru tot ce am realizat. Le mulţumim tuturor celor care ne-au ascultat şi celor care au fost impresionaţi de muzica noastră”, se mai arată în comunicatul trupei.

R.E.M. a fost fondată în 1980, la Athens, în statul american Georgia. Trupa a lansat prima piesă, ”Radio Free Europe”, în 1981, după care a imprimat 15 albume, cele mai cunoscute fiind ”Murmur”, ”Reckoning”, ”Document”, ”Out of Time” şi ”Automatic for the People”. Printre numeroasele hit-uri ale trupei se numără ”Losing My Religion”, ”Everybody Hurts”, ”Daysleeper” şi ”Imitation of Life”. În 1996, membrii trupei şi-au reînnoit contractul cu casa de discuri Warner, pentru 80 de milioane de dolari, record absolut în istoria muzicii, la acea vreme.

Deşi a fost iniţial un cvartet, grupul R.E.M. a devenit un trio format din Michael Stipe (voce), Peter Buck (chitară) şi Mike Mills (bas), după plecarea din trupă, în anul 1997, a toboşarului Bill Berry, din cauza unui anevrism cerebral. ”Un om înţelept a spus odată: Talentul, atunci când eşti la o petrecere, constă în a şti când trebuie să pleci. Noi am construit împreună ceva extraordinar. Am făcut acest lucru. Iar acum, vom renunţa la el. Sper că fanii îşi vor da seama că nu a fost o decizie uşoară. Însă orice lucru are un sfârşit şi noi am dorit să punem punct aşa cum trebuie, în felul nostru. A fost ceva extraordinar”, a declarat Michael Stipe pe site-ul grupului. Destrămarea trupei R.E.M. nu este rezultatul vreunui dezacord între muzicienii din componenţă, a ţinut să precizeze basistul Mike Mills, într-un alt mesaj postat pe site-ul trupei americane. ”Nu a existat niciun dezacord, nicio ceartă, niciun avocat care să creeze o ambuscadă. Am luat această decizie împreună, amical şi în interesul fiecăruia dintre noi. Am considerat că era momentul cel mai potrivit pentru asta”, a adăugat Mike Mills.

MAI MULT DECÂT MUZICĂ Grup cult al rock-ului independent din anii ’80, R.E.M. a devenit, în anii ’90, una dintre cele mai populare trupe de pe scena internaţională, rivalizând cu irlandezii de la U2. Primul lor album, ”Murmur”, din 1983, aparţinând stilului american underground, a fost lăudat de criticii de specialitate iar editorii revistei ”Rolling Stone” l-au desemnat cel mai bun album al anului, devansând ”Thriller” al lui Michael Jackson şi ”Synchronicity” al trupei The Police. Din 1997, de când toboşarul Bill Berry a părăsit trupa, aceasta a apelat la sonorităţi mai electrice şi mai puţin melodioase, în comparaţie cu cele care i-au adus succesul pe plan mondial. R.E.M. a lansat ultimul album de studio, ”Collapse Into Now”, în luna martie.

La fel ca Bono de la U2, membrii trupei R.E.M., şi în special liderul grupului, solistul Michael Stipe, au militat pentru numeroase cauze umanitare şi nu au ezitat să se lase prinşi în dezbaterile politice, susţinându-l astfel pe democratul John Kerry în timpul campaniei prezidenţiale americane din 2004. Totodată, trupa R.E.M. a militat pentru închiderea închisorii Guantanamo.