R.E.M. va lansa un album cu înregistrări live de la repetiţii

Formaţia americană va lansa un album ce va cuprinde o serie de repetiţii live pe care trupa le-a susţinut în iulie 2007, la Olympia Club din Dublin. ”R.E.M. Live At The Olympia” va cuprinde 39 de piese pe care formaţia le-a interpretat în cele cinci zile cît a concertat la Olympia Club, testînd astfel, pe un public restrîns, piesele pe care urma să le includă pe albumul ”Accelerate” din 2008. Albumul dublu va fi lansat pe 26 octombrie. Chitaristul Peter Buck îşi aminteşte de concerte ca fiind nişte experienţe terifiante, în care muzicienii încercau să facă ceva ce nu mai testaseră pînă atunci. La concertele din 2007, în timpul cărora au fost testate noile piese, au asistat membri ai fan clubului trupei, prieteni şi rude ale muzicienilor. În aprilie 2008 a fost lansat albumul ”Accelerate”, cel de-al 14-lea LP de studio al trupei americane, care s-a vrut o continuare a materialului discografic ”Around the Sun”, lansat în 2004.