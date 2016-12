Remaiere în loc de remaniere

Deputatul PNL Horea Uioreanu consideră că se pregăteşte nu o remaniere a Guvernului Boc, ci o „remaiere”. Uioreanu a declarat că eşecul guvernării nu poate fi aruncat pe umerii unor miniştri, premierul Emil Boc fiind răspunzător de faptul că Executivul nu are un program de scoatere a României din criză. „Eşecul poate fi pus în spinarea primului ministru pentru că, după un an şi jumătate, nu are un program de scoatere a României din criză, că e adusă ţara în haos prin lipsa de profesionalism. Ce se vrea este nu o remaniere, ci o remaiere, ceea ce în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române înseamnă „refacerea ochiurilor scăpate sau rupte la un ciorap”. Este vorba, de fapt, de o cârpeală, care nu va duce la nimic bun”, a spus Uioreanu. Deputatul liberal a precizat că Guvernul nu ar trebui să fie remaniat, ci ar trebui „să demisioneze, în frunte cu premierul Emil Boc”. Tot el a acuzat Guvernul Boc că alocă fonduri publice pe criterii politice, susţinând că sumele repartizate comunităţilor locale din mediul rural pentru alimentarea cu apă sunt îndreptate preponderent spre comunele conduse de primari PDL.