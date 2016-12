Remaniere cu zâmbetul pe buze

Cei mai mulţi miniştri din Cabinetul Boc au venit la discuţiile privind remanierea nu ca mielul la tăiere, ci ca nişte învingători care au reuşit să ridice ţara pe „cele mai înalte culmi”. Unul dintre încrezătorii de sine este nimeni alta decât „performantul” ministru al Dezvoltării şi Turismului, Elena Udrea, care a declarat cu nonşalanţă că actualul Cabinet este unul bun, însă „este loc de mai bine”. Un alt ministru încrezător în capacităţile sale este cel al Economiei, Adriean Videanu, care a spus râzând că are emoţii cu remanierea, în timp ce colegul său, de la Interne şi Administraţie, Vasile Blaga, a răspuns: „Nu, nu am emoţii”. Întrebat dacă are ceva să-şi reproşeze ca ministru, acesta a declarat: ”Dumneavoastră, dacă vă uitaţi în oglindă, nu aveţi nimic să vă reproşaţi niciodată? Nu există nimeni care să nu poată să spună: puteam să fac şi mai mult”, a răspuns el. O altă eminenţă cenuşie a PDL, Sulfina Barbu, nu pare îngrijorată de faptul că orice zi în actuala formulă de guvernare este o nouă piatră atârnată de gâtul românilor. Ea a spus, ieri, că dacă astăzi (n.r. - ieri) nu se decide cine pleacă din Guvern, mai este şi mâine o zi! Luni seară, premierul Emil Boc le-a spus membrilor BPN al PDL că, după ce va prezenta grupurilor parlamentare ale partidului raportul de evaluare a miniştrilor, va asculta punctele de vedere şi, după o consultare cu preşedintele, va veni cu propuneri legate de componenţa Cabinetului. Marţi dimineaţă, mai mulţi lideri din conducerea PDL s-au reunit la Palatul Victoria pentru a discuta cu primul-ministru Emil Boc înaintea noii sesiuni parlamentare şi a analiza activitatea membrilor Guvernului, pe care premierul o va prezenta miercuri grupurilor parlamentare democrat-liberale. După această întâlnire, potrivit unor surse oficiale, liderii democrat-liberali s-au deplasat la Palatul Cotroceni, pentru a se consulta cu şeful statului. Referitor la remanierile portocaliilor, liderul PNL Sfântu Gheorghe, Mădălin Guruianu, consideră că preşedintele Traian Băsescu va găsi mai mulţi „acari Păun” pe care îi va scoate din Guvern, „îi va pune la zid”, va spune că ei sunt „incompetenţii” şi că din cauza lor situaţia nu a mers bine în acele domenii. Potrivit acestuia, este o soluţie compromisă total şi în acest moment nu se impune decât schimbarea întregului Guvern cu unul de tehnocraţi sau cu oameni foarte pricepuţi în domeniile lor, care să aibă foarte puţină legătură cu politica.