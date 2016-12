Remanierea contează doar pe hârtie

Nici bine nu şi-a început noua aventură guvernamentală că Boc V a şi primit primele referinţe negative atât din partea românilor, dar mai ales din partea străinilor. Unul dintre primii care au dat semnalul neîncrederii a fost preşedintele social democraţilor, Victor Ponta, care a spus, legat de afirmaţia sa potrivit căreia remanierea Guvernului se poate cataloga drept schimbarea hoţilor cu proştii, că nu s-a referit la toţi miniştrii remaniaţi. „Oamenii au reţinut acea frază scurtă pe care am spus-o la şcoala de vară, schimbarea hoţilor cu proştii. Se pare că foarte mulţi sunt de acord cu ea, chiar dacă sună foarte dur”. El a adăugat că „ar fi bine” să se organizeze alegeri anticipate pentru ca oamenii să decidă cine trebuie să-i conducă. De asemenea, şeful social democraţilor a catalogat ca fiind drept „o prostie” remanierea ministrului Finanţelor, Sebastian Vlădescu, Ponta ironizându-l pe noul ministru, Gheorghe Ialomiţianu, despre care a spus că s-a făcut remarcat prin faptul că „tace foarte inteligent” la toate discuţiile despre finanţe. Întrebat dacă crede că relaţia dintre România şi FMI ar putea fi afectată de schimbarea ministrului Finanţelor, Ponta a spus că, „probabil”, această relaţie va fi una „şi mai proastă decât până acum”, pentru că delegaţia FMI se obişnuise cu fostul ministru. În această idee, şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, „adevăratul şef care conduce România”, a declarat cu nonşalanţă că, pentru el, nu are prea mare importanţă cine vine în Guvern, pentru că scandalurile trec, iar datoriile rămân. În acest sens, el a spus că se aşteaptă ca remanierea Guvernului să nu conducă la schimbări majore ale politicilor şi să nu afecteze costurile de finanţare ale României sau eliberarea următoarei tranşe din acord. Întrebat dacă remanierea Guvernului ar putea conduce la amânarea eliberării următoarei tranşe din împrumutul cu FMI sau la creşterea costurilor de finanţare a statului, Franks a răspuns negativ. Şi pentru că tot a venit ca „stăpânul” la Bucureşti, Franks a trasat noi ordine, cerând restructurarea sectorului public şi adoptarea de reforme. Ironii la adresa Guvernului Boc V au venit şi din partea presei internaţionale. Săptămânalul britanic The Economist compară remanierea Guvernului român cu o gală a premiilor Oscar. „Unii dintre câştigători au fost surprinşi, chiar emoţionaţi până la lacrimi, dar foarte bucuroşi că au fost consideraţi merituoşi”, se poate citi pe blogul publicaţiei britanice. În fine, ziarul Financial Times notează, plin de îndoieli, că timpul va arăta dacă echipa premierului Emil Boc va eşua sau dacă înlocuirea a şase miniştri a fost suficientă pentru menţinerea Executivului.