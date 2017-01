Remanierea lui Pricopie, mai puțin importantă decât Bac-ul

În timpul examenului de Bac, în presă au apărut zvonuri legate de o posibilă remaniere a ministrului Educației, Remus Pricopie, ca urmare a nemulțumirii social democraților față de activitatea sa. Într-o ședință informală a Comitetului Executiv Național (CExN) al PSD, de la Orăștie, unde urma a fi discutat acest aspect, Victor Ponta a declarat că nu îl preocupă subiectul, ci, mai degrabă, îl interesează bunul mers al examenelor din această perioadă. „Pe surse sunt tot felul de lucruri. Pe mine mă interesează cum se termină testele naţionale şi Bacalaureatul. (…) Unele lucruri au fost bune, altele mai puţin bune. Nu vreau să mă pronunţ eu decât la final. Deocamdată, însă, responsabilitatea domnului Pricopie - asta am şi vorbit cu el şi zilele trecute şi vorbesc şi zilele acestea - este ca aceste proceduri esenţiale pentru sistemul de educaţie preuniversitară să se desfăşoare cât mai bine", a declarat premierul. În plus, pentru a evita orice speculație, Ponta a spus că nu are în vedere alte remanieri.