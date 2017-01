Remat Zalău, noua campioană a României

La capătul celui de-al treilea turneu al grupei valorice 1-4 din Divizia A1 la volei masculin, încheiat ieri la Zalău, lucrurile sunt clare în privinţa titlului de campioană. Indiferent de rezultatele ultimului turneu, programat la sfârşitul acestei săptămâni la Constanţa, Remat Zalău şi-a asigurat primul loc la finalul campionatului! Sălăjenii au trei puncte avans şi un setaveraj foarte bun, astfel că nici trei înfrângeri la zero în turneul de la Constanţa, coroborate cu trei victorii la zero pentru Dinamo, nu mai pot coborî echipa din Zalău de pe prima poziţie.

Campioana ultimelor trei ediţii, CVM Tomis Constanţa, s-a aflat în progres în acest al treilea turneu 1-4, reuşind două victorii, faţă de una singură la Bucureşti şi la Dej. Sâmbătă, constănţenii au trecut în patru seturi de Unirea Dej, care a condus cu 1:0! Antrenorul Viktor Sidelnikov a mizat în primul set pe formula care a întors soarta partidei cu Dinamo, însă aceasta nu a dat randament, astfel că din setul secund au apărut pe teren Firpo, Voinea şi Hernandez în locul lui Despotovski, Szalai şi Began. Schimbările au întors imediat jocul şi Tomis a câştigat următoarele trei seturi. Duminică, în jocul contra lui Remat Zalău, formaţia de pe Litoral a făcut faţă rareori viitoarei campioane, reuşind numai pe finalul primului set să le dea ceva emoţii gazdelor. După meci, jucătorii, antrenorii şi publicul din Zalău au sărbătorit în avans cucerirea titlului, cu şampanie şi cu “We are the Champions”, celebra melodie a grupului Queen! „Este prima oară după 11 ani când Zalăul este din nou campioană şi suntem fericiţi! Mulţumim publicului care ne-a susţinut la meciuri, a fost minunat. Suntem campioni, dar asta nu înseamnă că vom merge doar în plimbare la Constanţa. Suntem jucători profesionişti şi o să ne jucăm şansa până la capăt”, a declarat la finalul turneului Marius Ciortea, căpitanul echipei din Zalău. „Am jucat ceva mai bine decât în turneele precedente şi am obţinut două victorii. S-a văzut un progres, dar nu suficient pentru trei victorii. Zalăul este campioană pe merit, a fost cea mai în formă echipă în aceste turnee finale. Noi ne propunem să obţinem trei victorii la Constanţa şi să terminăm pe locul al doilea”, a spus Milen Uzunov, director sportiv la CVM Tomis.

Echipa utilizată de Tomis în meciul cu Unirea Dej: Despotovski - Dumitrache, Hernandez, Macovei, Szalai, Sajnberger şi Tănăsescu-libero (au mai jucat Firpo, Voinea, Romero şi Hernandez).

Echipa utilizată de Tomis în meciul cu Remat Zalău: Firpo - Dumitrache, Hernandez, Macovei, Voinea, Sajnberger şi Tănăsescu - libero (au mai jucat Romero, Began, Szalai, Svetozarevic şi Despotovski).

Rezultatele turneului de la Zalău - vineri: CVM Tomis Constanţa - Dinamo Bucureşti 3:1 (25:27, 25:20, 27:25, 25:14); Remat Zalău - Unirea Dej 3:0 (25:15, 25:19, 25:20); sâmbătă: CVM Tomis Constanţa - Unirea Dej 3:1 (21:25, 25:21, 25:16, 25:23); Remat Zalău - Dinamo Bucureşti 3:2 (19:25, 25:15, 20:25, 25:22, 15:12); duminică: Dinamo Bucureşti - Unirea Dej 3:2 (25:20, 25:21, 16:25, 21:25, 15:13); Remat Zalău - CVM Tomis Constanţa 3:0 (27:25, 25:22, 25:19).

Ultimul turneu al locurilor 1-4 va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni, vineri, sâmbătă şi duminică, în Sala Sporturilor din Constanţa.

Turneul locurilor 9-12 (la Buzău): SCM U. Craiova - Dacia Buzău 3:0 (25:17, 25:20, 25:22); Craiova - Steaua Bucureşti 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 25:22); Steaua - Buzău 3:1 (23:25, 25:11, 25:17, 25:20). Clasament final: 9. Steaua 22p; 10. Craiova 21p; 11. Buzău 14p. Echipa CVM Braşov a fost exclusă din campionat, iar Dacia Buzău a retrogradat.

Clasament turneu locurile 1-4

1. Remat Zalău 15 12 3 40:16 27

2. Dinamo 15 9 6 33:29 24

3. CVM TOMIS 15 7 8 26:28 22

4. Unirea Dej 15 2 13 14:40 17