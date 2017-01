Remedii din natură care ne pot însănătoși!

Se poartă tot felul de diete hiperspecializate, dar de cele mai multe ori remediile naturiste sunt cele mai sănătoase și cu efecte vizibile. Printre leacurile pe care natura și înțelepciunea populară le-au consacrat se numără sucul de cartof crud care tratează aciditatea gastrică, ulcerele, calmând şi cicatrizând mucoasele digestive. Este şi un bun antispastic, diuretic şi emolient. Și pentru chinuitoarele dureri de cap, însoţite de multe ori şi de insomnii, sucul de cartof este un remediu excelent. Dacă, timp de o săptămână, se bea în fiecare dimineaţă, pe stomacul gol, 50 mililitri de suc de cartof crud în combinaţie cu 100 de mililitri de apă caldă, se pot rezolva multe dintre problemele de sănătate. Ca toate sucurile proaspete, şi cel de cartof se alterează destul de repede, motiv pentru care trebuie extras şi consumat imediat. Poate cele mai spectaculoase rezultate ale acestui tratament au loc la bolnavii diagnosticaţi cu artrită. Sucul, la prepararea căruia se folosesc doar cartofi din soiurile rozalii, conţine hidraţi de carbon, lipide, săruri minerale şi vitaminele B1, B6, C şi K. Astfel, produsul devine eficient şi în demineralizări şi dezechilibrări de nutriţie sau în diabet.

Alt leac cu rezultate „consacrate” este usturoiul, care conține un număr mare de compuși sulfurici ce activează enzimele ficatului responsabile cu eliminarea toxinelor. În plus, conține alicină și seleniu, alte două elemente care protejează ficatul. Grapefruitul este unul dintre cele mai bogate fructe în vitamina C și antioxidanți, care curăță natural organismul. Conține un flavonoid numit naringenină, care stimulează producția de enzime detoxifiante din ficat. Ceaiul verde conține o mare cantitate de catehină, un antioxidant vegetal care s-a demonstrat că are capacitatea de a elimina depozitele de grăsime. Și strugurii au un efect puternic detoxifiant, demonstrat de numeroase studii. De aceea, a fost dezvoltată o terapie cu struguri, care ajută la tratarea mai multor boli.