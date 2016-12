Remedii naturale contra îmbătrânirii

În lupta contra îmbătrânirii, vitaminele au un rol foarte important. Cea mai bună soluţie pentru menţinerea unui organism sănătos, capabil să încetinească efectele trecerii timpului, mai ales la nivelul pielii, este o dietă sănătoasă. ”Dacă începeţi să urmaţi o dietă bogată în fructe, legume şi antioxidanţi, veţi reuşi cu siguranţă să contracaraţi unele dintre efectele îmbătrânirii. Doar fiindcă aveţi peste 50 de ani nu înseamnă că nu puteţi obţine efectele dorite acum. Curăţaţi-vă dieta şi adăugaţi alimentele sănătoase în cadrul regimului alimentar, indiferent de vârstă”, sfătuieşte Patricia Farris, de la Old Metairie Dermatology din statul american Louisiana. Aceasta recomandă cinci vitamine, dar şi sursele lor naturale, despre care spune că este indicat a fi incluse în dieta oricărei persoane, indiferent de vârstă.

Vitamina C se găseşte din abundenţă în citrice şi este esenţială pentru producerea de colagen, care asigură elasticitatea pielii. Vitamina C este utilă şi în menţinerea sănătăţii oaselor şi a dinţilor, protejând împotriva efectelor nocive ale expunerii pielii la soare, dar ajutând şi la remedierea ridurilor deja formate. Vitamina A este disponibilă într-o mare varietate de fructe şi legume, precum morocvi, mango, napi şi cartofi dulci, iar efectele sale antioxidante sunt benefice. Retinol, unul dintre puţinele tratamente împotriva ridurilor aprobat de Agenţia americană a Medicamentelor (Food and Drug Administration, FDA), este o formă a acestei vitamine şi acţionează din interiorul celulelor, având efecte asupra unor receptori care fac celulele să funcţioneze ca şi cum ar fi tinere, potrivit lui Farris. Vitamina A încetineşte descompunerea colagenului şi este foarte importantă pentru menţinerea unui sistem imunitar sănătos, dar şi pentru o piele şi o vedere cât mai bune. De asemenea, vitamina A poate fi aplicată local, pe piele, pentru a beneficia de efectele antiîmbătrânire. Vitamina D este foarte importantă în ce priveşte sănătatea oaselor, fiind puternic legată de absorbţia calciului în organism. ”Unul dintre lucrurile care pot schimba înfăţişarea cuiva este deteriorarea sistemului osos, în sensul scăderii densităţii osoase. Ani de zile ne-am concentrat doar pe colagen, dar acum ştim că, în procesul de îmbătrânire, organismul pierde grăsimi, colagen şi densitatea osoasă. Cu cât oasele sunt mai sănătoase, cu atât structura osoasă a organismului este mai solidă, iar trupul arată mai bine”, spune Patricia Farris. Alimente precum peştele gras, unele produse lactate şi gălbenuşul de ou sunt surse foarte bune de vitamina D. Această substanţă este produsă de organism şi în timpul expunerii zilnice la soare, dar cremele solare cu factor mare de protecţie pot suprima acest efect benefic. Totuşi, medicii recomandă ca vitamina D să fie obţinută din dietă, întrucât expunerea la lumina solară fără protecţie este periculoasă, putând duce la apariţia cancerului de piele, pe lângă îmbătrânirea prematură cauzată de uscarea şi arderea pielii. Vitamina K este disponibilă în majoritatea legumelor verzi, precum salată, spanac, fiind utilă în prevenirea vânătăilor, mai ales la persoanele trecute de 50 de ani. Vitamina K ajută la menţinerea colagenului în ţesutul epitelial, ajutând la păstrarea grosimii pielii, reducând astfel incidenţa vânătăilor şi chiar ascunzând venele care, odată cu vârsta, devin din ce în ce mai vizibile, mai ales pe braţe. Vitamina E are efecte benefice asupra pielii, mai ales când este combinată cu vitamina C. Vitamina E ajută împotriva radicalilor liberi la nivel celular, protejând celulele şi făcându-le mai puţin vulnerabile. Potrivit Patriciei Farris, această vitamină este unul dintre cei mai puternici antioxidanţi disponibili în natură, ajutând la protecţia privind efectele negative ale expunerii la soare. Vitamina E este solubilă în grăsimi şi este găsită în multe uleiuri, cum este cel de floarea-soarelui, uleiul de soia, dar şi în nuci şi seminţe.