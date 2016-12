Remedii naturiste

Dacă suntem puţini răciţi este bine să nu dăm imediat iama în medicamente şi să încercăm mai întâi tratamentele naturiste care pot face minuni. De exemplu, în cazul tusei, care reprezintă un semnal de apărare a organismului, există o serie de soluţii naturiste care calmează şi chiar grăbesc vindecarea. Dacă avem de-a face cu o tuse uscată, iritativă, neproductivă, se recomandă pătlagina, care are efect calmant, sedativ, emolient, antispastic şi antibiotic, sub formă de infuzie sau sirop, preparat acasă. Pentru calmare se pot bea trei - patru căni de ceai de pătlagină pe zi. Peste una - două linguriţe de plantă uscată şi mărunţită se toarnă 200 ml de apă fierbinte, se acoperă vasul şi se lasă la infuzat câteva minute. Se strecoară, se îndulceşte cu miere de albine polifloră sau puţin zahăr şi se bea cald. La fel de bun este şi siropul din ridiche neagră. El se prepară în casă foarte uşor. Luaţi două ridichi negre, de mărime potrivită, spălaţi-le bine sub jet de apă, lăsaţi-le să se scurgă sau uscaţi-le într-un prosop şi scobiţi-le la capătul unde au fost prinse frunzele. Puneţi-le într-un vas în aşa fel încât să aibă stabilitate, ca să nu se răstoarne, şi umpleţi scobiturile cu zahăr. După ce luaţi siropul din scobitură, aveţi grijă să puneţi alt zahăr în locul celui care s-a topit. Efecte deosebite în tratarea tusei are şi vinul de ceapă, care, de asemenea, poate fi preparat în casă. Într-o sticlă de un litru se pun 200 de grame de ceapă tocată mărunt, o sută de grame de miere de albine, de preferat polifloră, şi vin de ţară, roşu sau alb, netratat. Amestecul se lasă la macerat, la loc călduţ, timp de 10 zile, după care se filtrează. Se iau câte trei - patru linguri pe zi. Preparatul combate şi vindecă tusea, favorizând, în acelaşi timp, transpiraţia.