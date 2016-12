Cei care au trecut, ieri, la primele ore ale amiezii, prin faţa Colegiului Naţional de Arte (CNA) „Regina Maria” au fost plăcut surprinşi de acordurile muzicale care răzbăteau, într-o duminică însorită, din incinta instituţiei de învăţământ vocaţional. Cei care au avut curiozitatea să treacă pragul colegiului constănţean au aflat că elevii-artişti îşi făceau încălzirea pentru recitalul instrumental care se desfăşura în sala „Sergiu Celibidache”. Recitalul, inclus în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a Festivalului „Remember Enescu”, a fost susţinut de elevi laureaţi ai olimpiadelor de profil, din Constanţa, dar şi din Bucureşti.

Tinerii interpreţi au susţinut un program muzical variat, încântând publicul prin profesionalismul cu care şi-au susţinut partiturile, la pian, vioară, violoncel, flaut, clarinet sau xilofon. „Studiez vioara din clasa I. Am participat la mai multe olimpiade şi concursuri naţionale şi internaţionale, palmaresul fiind şi unul dintre criteriile de selecţie pentru a susţine un recital în cadrul Festivalului „Remember Enescu”. Am cântat în cadrul acestui festival şi anii trecuţi. Pentru această întâlnire am ales să interpretez un „Rondo”, de Mozart, o melodie clasică, care îmi este foarte dragă”, a spus Diana Iuga, elevă în clasa a IX-a, la CNA „Regina Maria”. Tânăra, coordonată de profesoara Irene Nestorescu, a fost acompaniată la pian de conf. univ. dr. Daniel Sărăcescu. Pe scena de concert a urcat, ieri, şi sora ei mai mică - cu un an -, Andrada Iuga, care studiază tot la clasa profesoarei de vioară Irene Nestorescu.

Evenimentul a fost prezentat de preşedintele Fundaţiei culturale „Remember Enescu”, distinsa profesoară Mihaela Tomescu, mama cunoscutului violonist Alexandru Tomescu.

Din programul recitalului nu au lipsit lucrări din creaţia lui George Enescu. De altfel, promovarea creaţiei marelui compozitor, în rândul tinerilor, este unul dintre principalele obiective ale Fundaţiei „Remember Enescu”, sub egida căreia s-a desfăşurat evenimentul.